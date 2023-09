Loga sámegillii.

Oslo kalles ofte Norges største sameby. Det stemmer nok ikke helt.

Både Tromsø og Alta har blant annet flere registrerte i Sametingets valgmanntall. Det finnes lite statistikk om samer, og ingen vet sikkert hvor stor befolkningen er.

Likevel er det ikke feil å si at det bor ganske mange samer i Oslo.

Snart får hovedstaden også samisk navn.

SAMISK NAVN: Oslo kommune er sammen med det samiske miljøet i Oslo i gang med å få vedtatt samisk navn på byen. Skiltet på bildet er på Samisk hus i Oslo. Foto: Mette Ballovara / NRK

Oslo har en samarbeidsavtale med Sametinget, men i likhet med andre byer med samisk bosetting, utfordres de nå til å bli en offisiell samisk by.

Avtalen forplikter ikke kommunen like mye som det gjør hvis Oslo blir samisk kommune.

Sametinget oppfordrer derfor byer med samisk befolkning til å søke om å bli samiske kommuner.

VALGKAMP: Valgboder på rekke og rad ved Karl Johan. Et og annet spørsmål om samepolitikk får partiene, men dette er som oftest et tema som ikke er så synlig i Oslo-politikken. Foto: Mette Ballovara / NRK

To store partier i tenkeboksen

Flere større byer i Norge har allerede sendt slike søknader.

NRK har kontaktet de ni største partiene i Oslo for å høre hva de sier til Sametingets oppfordring

Fem partier vil at Oslo blir en samisk by.

Kun ett parti svarer nei til dette, mens tre partier ikke har tatt stilling til saken.

SV vil at Oslo blir samisk kommune Vi har godt av å stille krav til oss selv. Der har vi noe å leve opp til. Det har vært landets hovedstad i den perioden der vi drev en aggressiv fornorskningspolitikk. Vi har også et ansvar her for den historikken som ligger bak oss. Ola Wolff Elvevold , SVs fjerdekandidat i Oslo. Ap har ikke tatt stilling til saken Vi skal lage en handlingsplan for hvordan man skal ivareta og styrke samisk befolkning og samisk kultur og identitet. Når den planen skal lages, er det naturlig å ta stilling til om Oslo skal være en offisiell samisk by. Rina Mariann Hansen, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo. Venstre positiv til at Oslo blir samisk kommune Venstre vil gjerne bidra til at Oslo skal bli offisiell samisk by. Det bor mange samer i Oslo, og vi er positive til å gjøre det vi kan for å sikre gode samisk tilbud til de i den samiske befolkningen som ønsker det. Hallstein Bjercke, førstekandidat for Venstre i Oslo Kristelig folkeparti åpen for å vurdere Oslo som samisk by Krf i Oslo er positiv til at samisk språk og kultur får større plass i byen vår. Vi er åpen for å vurdere Oslo som språkstimuleringskommune, men vi har altså ikke tatt endelig stilling til dette. Øyvind Håbrekke, førstekandidat for Krf i Oslo MDG er for at Oslo blir samisk Som hovedstad har Oslo klare forpliktelser til å ivareta den samiske befolkningens rettigheter. Det er avgjørende at barna i byen får grunnleggende innføring i samisk historie og kultur, som del av norskundervisningen. Sirin Stav, førstekandidat for Oslo MDG. Høyre har ikke tatt stilling til saken Oslo Høyre har foreløpig ikke tatt stilling til om Oslo skal bli offisiell samisk by. Mehmet Kaan Inan, 8.kandidat for Høyre i Oslo. Rødt vil gjerne at Oslo blir samisk kommune

Vi har ei (relativt) stor samisk befolkning her, og et levende og aktivt samisk miljø i byen vår. Det skulle berre mangle at hovudstaden ikkje tek eit spesielt ansvar for vårt urfolk. Mari Rise Knutsen, tredjekandidat for Rødt til bystyret i Oslo Frp vil ikke at Oslo blir samisk kommune Selv om vi har forståelse for at kommuner i områder der samer har sterk historisk og kulturell tilhørighet blir offisielt samiske, fremstår det som litt unaturlig for Oslo å gjøre det samme. Maria Zähler Politisk nestleder, Oslo Frp Senterpartiet vil at Oslo blir samisk kommune Oslo har stort forbedringspotensial i å styrke det samiske arbeidet. Samarbeidsavtalen har ikke vært nok. Da kan det å bli en samisk by være viktig. Forståelsen for hvor viktig det er å ha forutsigbarhet for den samiske barnehagen, er ett eksempel. Morten Edvardsen, førstekandidat for Oslo Sp

SV: – Hovedstad under aggressiv fornorskning

Alle de fem partiene som svarer ja til at Oslo blir samisk by, mener Oslo er spesielt forpliktet til å løfte frem samisk kultur, fordi byen er landets hovedstad.

SV minner også om ansvaret for å rette opp urett, som Sannhets- og forsoningskommisjonen pålegger hele det norske samfunnet.

Da har Oslo også en jobb å gjøre, mener partiet.

– Det har vært landets hovedstad i den perioden der vi drev aggressiv fornorskningspolitikk. Vi har et ansvar for den historikken som ligger bak oss, sier Ola Wolff Elvevold.

Han er 4. kandidat for SV i Oslo.

Fordeler ved å bli samisk kommune

Sp, Rødt, SV og MDG mener også at ved å bli en samisk kommune kan det sikre den samiske barnehagen i Oslo større økonomisk forutsigbarhet og trygghet.

Den styres i dag av bydel Grünerløkka, og har flere år på rad risikert nedskjæringer når bydelen må spare penger.

Partiene mener ansvaret må flyttes fra bydelen til høyere politisk nivå.

Samiske kommuner får ekstra penger til styrking av samisk språk og kultur.

Dette er også et viktig argument for at Oslo bør bli samisk kommune, påpeker flere av partiene som er positive til dette.

Synes du Oslo bør bli en samisk by? Ja, det synes jeg. Nei, det synes jeg ikke. Tjaa, det er jeg usikker på. Vis resultat

Ordknapp Høyre-politiker

Av de ni partiene er det Høyre som er mest ordknapp om dette spørsmålet.

– Oslo Høyre har foreløpig ikke tatt stilling til om Oslo skal bli offisiell samisk by, svarer Mehmet Kaan Inan (H).

Han er kultur- og utdanningspolitisk talsperson og 8. kandidat på partiets valgliste i Oslo.

Kristelig Folkeparti (KrF) svarer at de er åpne for å vurdere Oslo som språkstimuleringskommune, som er en av tre kategorier som samiske kommuner kan velge mellom.

– KrF i Oslo har ikke tatt stilling til dette, men er positiv til at samisk språk og kultur skal få større plass i byen vår og i kommunen, uttaler Øyvind Håbrekke, som er partiets listetopp i Oslo.

ROLLEN SOM HOVEDSTAD FORPLIKTER: Mer satsing på å lære både egen befolkning og tilreisende om samisk kultur, er noe av det Oslo kan gjøre bedre, ved å bli samisk by. Det mener flere av partiene som vil at Oslo blir samisk by. Foto: Mette Ballovara / NRK

Ap: – Tar stilling til dette når handlingsplan lages

Arbeiderpartiet har heller ikke tatt stilling til om Oslo bør bli samisk kommune.

De jobber med saken.

– I programmet har vi vedtatt at det skal lages en handlingsplan for å ivareta og styrke Oslos samiske befolkning, samisk kultur og identitet og barnehage- og utdanningstilbud. Det er naturlig at vi tar stilling om Oslo skal være en samisk by, når handlingsplanen lages, sier Rina Mariann Hansen (Ap)

Hun er Aps ordførerkandidat i Oslo.

2016: I 2016 underskrev Oslo kommune en samarbeidsavtale med Sametinget. Det gjenstår å se om Oslo vil ta et steg videre og søke om å bli samisk kommune. Foto: Mette Ballovara / NRK

Nei til samisk by – ja til samisk navn

Fremskrittspartiet (Frp) er det eneste av de ni partiene som svarer at de ikke ønsker at Oslo blir samisk kommune.

De mener at dette ikke er naturlig fordi Oslo er hele Norges hovedstad.

Partiet er derimot positiv til at hovedstaden får samisk navn.

– Vi setter pris på samisk tilstedeværelse i Oslos mangfold av ulike kulturer og folk fra hele landet og verden. Og vi synes det er bra at vi får et samisk navn for hovedstaden, skriver Oslo Frps politiske nestleder, Maria Zähler, til NRK.

Les Sametingets oppfordring til å bli samisk kommune Ekspander/minimer faktaboks Stortinget har 30. mai 2023 vedtatt endringer i sameloven, som gjør at samelovens språkregler nå er tilpasset til behovene og språksituasjonen i de ulike kommunene i forvaltningsområdet. – Det er gledelig at lovendringen er på plass. Nå må kommuner sette i gang søknadsprosess, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR). Lovendringen gjør at det nå er tre ulike kommunekategorier innenfor forvaltningsområdet for samiske språk; språkutviklingskommuner, språkvitaliseringskommuner og språkstimuleringskommuner.

Språkutviklingskommuner og språkvitaliseringskommuner skal ha det høyeste rettighetsnivået, og tilsvarer kommuner som er en del av dagens forvaltningsområde. Språkstimuleringskommuner vil være for kommuner hvor den samiske befolkningen i hovedsak er tilflyttet, og ikke har samme tilknytning til samisk språk. – Med en differensiering av rettighetene og forskjellige kommunekategorier håper vi at flere kommuner blir en del av språkforvaltningsområdet, sier Mikkelsen. – Hver ny kommune i forvaltningsområdet for samiske språk vil være med på å bevare og utvikle de samiske språkene. Vi håper også på at dette medfører at vi får med kommuner i skolte-, pite- og umesamisk område også, sier Mikkelsen. Kilde: Sametinget

VIL HA SAMISK NAVN: Frp vil ikke at Oslo blir samisk by, men de synes det er bra at byen er i ferd med å få samisk navn. Foto: Mette Ballovara / NRK