Oslove kan bli det samiske navnet på Oslo

– Å vedta et samisk navn på Oslo handler om å synliggjøre at vi er hovedstaden i et land der samene er urbefolkning, og vi er stolte av vår urbefolkning.

Det sa kulturbyråd Omar Samy Gamal da navnet ble annonsert tidligere i dag.

Oslove er det sørsamiske ordet for Oslo. Ordet uttales på samme måte som det skrives, med ordlyd som «juletre».

Navnet er utarbeidet i samarbeid med flere samiske organisasjoner og er det endelige forslaget.

– Vi vet at fornorskningspolitikken har hatt enorme konsekvenser for den samiske befolkningen i Norge, og det gjelder også her i byen. Vi er stolte av mangfoldet i Oslo og at å kunne annonsere vårt forslag til samisk navn på Oslo, sier Gamal.

– Det har vært viktig for byrådet å lytte til den samiske befolkningen her i byen, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal om prosessen mot vedta et samisk navn på Oslo. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Veldig viktig for det samiske

– Dette har vært en lang prosess og det har pågått diskusjoner om et samisk navn på Oslo i flere år. Vi er veldig fornøyd med at kommunen er enig med oss om at dette skal være navnet på Oslo formelt, sier Mikkel Berg-Nordlie i Samisk foreldrenettverk i Oslo og omegn.

I tillegg er det foreslått at «Oslo kommune» skal bli oversatt til både nordsamisk, lulesamisk og sydsamisk.

Tor Gunnar Nystad i Oslo Sameforening er fornøyd med samarbeidet mellom de samiske organisasjonene og kommunen.

– Kommunen har tatt imot innspillene som vi har kommet med, og det er en anerkjennelse at vi synliggjør samisk språk og at samer er en del av Norge. Det er veldig viktig for det samiske, sier han.

Nå skal navneforslaget ut på høring og deretter skal det opp til vedtak i bystyret.