Havnene i både Hammerfest, Honningsvåg og Vardø blir tirsdag ettermiddag blokkert av sinte fiskere.

Aksjonene har allerede fått konsekvenser.

I formiddag ble Hurtigruten tvunget til å seile forbi Hammerfest og aksjonen som pågår der.

– På grunn av aksjonene har vi sett oss nødt til å prioritere samfunnsoppdraget vårt og beklager at vi må sløyfe anløpet med MS «Nordkapp» på sørgående rute til Hammerfest, skriver pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten til NRK.

Fiskere blokkerer en rekke havner i Finnmark tirsdag i protest mot kvotemeldinga.

Flertall for ny kvotemelding

Bare et lite mindretall av politikerne vil gjøre større endringer i hvordan retten til å fiske skal fordeles. Inkludert to utbrytere fra Senterpartiet, som ikke er imponert over eget parti og regjering.

SV, Rødt og MDG mener kvotemeldingen ikke klarer å rette opp i den gamle uretten som Riksrevisjonen har påpekt: Kystsamfunn har tapt både kvoter og fiskeindustri, og ungdom som vil inn i yrket, blir taperne.

SV kaller det et kvoteran.

Et bredt flertall er derimot stolte av at de har samlet seg om det de mener er en forutsigbar fiskeripolitikk.

Fiskebåter blokkerer inngangen til Hammerfest havn tirsdag formiddag og ettermiddag. Foto: Jonny Kristensen

Forhandlinger på bakrommet

– Enkelte er så forbannet at de ikke klarer å prate. Det her skaper engasjement, sier Stig Meyer, nestleder i Hammerfest fiskarlag.

Han er blant initiativtakerne til aksjonen som pågår i Hammerfest. Han er provosert over kvotemeldingen, som ble behandlet i Stortinget mandag.

Han og de andre fiskerne reagerer sterkt på at de største fiskebåtene skal prioriteres når ubenyttede tredjelandskvote skal fordeles.

De mener dette har skjedd etter hemmelig SMS-utvekslinger. Disse er omtalt av både Fiskeribladet og Kyst og fjord.

Dette gjorde at begeret har rent over for fiskerne, og at de nå aksjonerer.

Seilte forbi Hammerfest

Hurtigruten vil fortløpende vurdere hvordan de skal forholde seg til anløpet på nordgående rute for MS «Polarlys»» i Honningsvåg senere i dag.

– Vi har forklart situasjonen til alle berørte gjester, til kunder som sender gods med Hurtigruten, og til samarbeidspartnerne i land i havnene som blir rammet av blokade, sier Knoph.

Rederiet sier det blir møtt med stor forståelse for valget det har gjort i en situasjon som ikke handler om Hurtigruten, og som rederiet ikke rår over.

– Vi vurderer den videre situasjonen nøye og tar avgjørelser basert på situasjonen havn for havn, skriver Knoph.