De står bak byggingen: – Norgesrekord i rask sykehusbygging

– Alt er nesten ferdig. Doruller er ferdig montert på toalettveggene, sier Gunnar Stumo med et lurt blikk.

Stumo er sammen med Kjell Nilsen er to av de fire prosjektlederne bak det nye sykehuset i Kirkenes, som skal stå ferdig i år. Og skal man tro de to bygningslederne, så går det i ekspressfart.

– Fordelene med det her er at det går veldig fort. Vi setter vel Norgesrekord i rask sykehusbygging for det her er kostnadseffektivt, sier Stumo.

Begge disse to har vært ledende figurer i Kautokeino kommune, og nå er de altså ledende figurer for sykehuset i Kirkenes.

– Det er Kautokeino-kompetansen som har ansvaret for sykehusbyggingen i Kirkenes, sier Stumo med en viss stolthet.

Sykehusekspert

Gunnar Stumo har bred erfaring med sykehusbygging i Norge. Siden han dro fra Kautokeino i 1986, har Gunnar Stumo drevet nærmest sammenhengende med større sykehusprosjekter i Sør-Norge.

PROSJEKTLEDERE: Tidligere rådmann i Kautokeino Gunnar Stumo og tidligere teknisk sjef Kjell Nilsen har vært prosjektledere for bygging av sykehuset i Kirkenes. Foto: Privat

Her kan nevnes det nye Rikshospitalet i Oslo, Aker sykehus, utbyggingene i Stavanger og Trondheim. For noen av de har han vært prosjektleder.

Etter at han og bedriften hans vant anbudet om utbygging av det nye sykehuset i Kirkenes så var det bare å pakke kofferten og ta kursen mot Sør Varanger, sier Gunnar Stumo.

Arkitekt og prosjektleder Stumo innrømmer at han er blitt sykehusekspert.

– Hvis jeg får lov å skryte litt så har jeg Norgesrekord i bygging av nye akuttmottak. Jeg har vært med på en del stykker av dem, og den rekorden tror jeg ingen kan slå på en stund, sier han.

Bygges delvis på en fabrikk i Tyskland

Byggesettet i Tyskland lages i seksjoner,- nærmest som byggeklosser på fabrikken i Tyskland.

– Disse seksjoner fraktes deretter til Kirkenes via sjøvegen og monteres på byggeplassen i Kirkenes, forteller Stumo.

Sykehuset skal være ferdig i juni. Det er den avtalte tiden, sier Stumo, som håper og tror at de skal ha ferdigattesten klar til da.