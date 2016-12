Álgoálbmotjođiheaddji váldon giddagassii Ruoššas

Nu politiijat hehttejedje su jođiheames álgoálbmotseminára.

Árrat sotnabeaivve Ruošša politiijat bohte ja burge Rodion Sulyandziga ássanbáikki Ruošša oaivegávpogis Moskovas ja válde su gitta go áigo su dutkat.

Su luite fas luovos veaháš maŋŋelis, muhto su dihtor duoguštuvvui.

Yle Sámi dieđuid mielde lea Sulyandziga gohččojuvvon mánnodaga fas politiijaid lusa ođđa gažadeapmái.

Sulyandziga bargá Davvi eamiálbmot-guovddážis «Senter of Indi-genous Peoples of the North». Son lei mannán vahkkoloahpa plánen doallat eamiálbmot seminára Moskvas, muhto das ii šaddan mihkkege go Sulyandziga váldui giddagassii.

Sámiráđđi lokten ášši Sámediggái

– Dát dilli gal lei vurdojuvvon, ja son gal duođaid vuorjašuvvo dáinna áššiin. dadjá Sámiráđi presideanta, Áile Javo.

Son lohka váldán oktavuođa Norgga Sámedikki presideanttain, Vibeke Larsenin, ja bivdán Sámedikki ovddidit ášši guovddáš eiseválddiide.

Son dadjá dehálažžan ahte Davviriikkaid eiseválddit dáinna ášši váldet duođalažžan ja čájehit vuosteháguset Ruošša eiseválddit bargovuohkái, dadjá Sámiráđi presideanta Aile javo.

Álgoálbmotsemnára

Rodion Sulyandziga galgá ihttin rahpat nuppi seminára, man fáddán lea eamiálbmogat ja birasjournalisma. Seminárii álgoálbmotovddasteaddjiid lea bovden Suoma Moskva ambassáda.

Rodion Sulyandziga lea ovdalge leamaš váittisvuođain Ruošša bolesiin. Jagis 2014 bissehedje Ruošša eiseválddit su oassálasttimis Ovttastuvvan nášuvnnaid álgoálbmogiid máilmmekonferensii, man Sulyandziga lei fárus ordnemin.