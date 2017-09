– Det er ikke helt i tråd med det som er Arbeiderpartiets samepolitiske program, som legger ILO-konvensjonens artikkel om urfolk til grunn for selvbestemmelse, sier Wollmann Magga (Arbeiderpartiet).

Aps presidentkandidat Ronny Wilhelmsen sa nemlig under en NRK-debatt med Norske Samers Riksforbunds (NSR) presidentkandidat Aili Keskitalo, at samisk selvbestemmelse er gjennomførbart gjennom kommuner, fylker og Stortinget.

Det mener Wollmann Magga er helt feil.

UKLAR: Presidentkandidat Ronny Wilhelmsen (Ap) innrømmer at han var uklar i debatten. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Samer er stort sett i mindretall i de aller fleste kommuner i landet, så der kan man ikke si at det er noe selvbestemmelse.

Wilhelmsen: – Jeg var uklar

Nå korrigerer Ronny Wilhelmsen seg selv overfor NRK.

– I den debatten så var jeg litt uklar. Jeg tok ikke å kvitterte ut det med selvbestemmelse. Det ser jeg nå i ettertid.

– Jeg ønsker å utdype at som folk så har vi rett til selvbestemmelse, og i Norge så utøver vi det her gjennom våres eget folkevalgte organ som er Sametinget, sier Wilhelmsen til NRK.

Wollmann Magga tror det var en menneskelig glipp av Wilhelmsen.

– Det kan gå en kule varmt på tampen av valgkampen, og da kan det komme sånne type uttalelser. Det er jo beklagelig, men også menneskelig og forståelig, sier Magga.

Sametingspresidenten mener Wilhelmsen ikke har skjønt hva selvbestemmelse er

Også sametingspresident Vibeke Larsen, som nå prøver å komme inn på Sametinget via sitt nye parti Šiella, reagerer på Wilhelmsens definisjon av selvbestemmelse under NRK-debatten.

– IKKE SKJØNT: Sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) mener Ronny Wilhelmsen ikke har skjønt meningen med samisk selvbestemmelse. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Han forstår ikke at samisk selvbestemmelse er selve grunnmuren til samepolitikken og Sametinget. Uten den kan vi like så godt legge ned Sametinget, sier Larsen, og legger til at hun ikke angrer på at hun trakk seg fra Ap.

Hun mener at uttalelsen viser at Wilhelmsen ikke har skjønt at samer er i mindretall hele tiden, og det kun er gjennom samisk selvbestemmelse får man gjennom samenes folkevalgte organ Sametinget.

Vil sikre økonomien

Wilhelmsen sier at det han ønsket å få fram var at Sametinget kan påvirke kommuner, fylker og storting, og på den måten utøve selvbestemmelse.

– For å kunne utøve selvbestemmelse, så må Sametinget sikres økonomiske midler uavhengig av hvem som sitter i regjering, mener Wilhelmsen.