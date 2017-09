Sametingspresidenten ryker ut av Sametinget

Det nystartede partiet Šiella, som Vibeke Larsen, har dannet har ikke klart og mobilisere velgere, viser fersk meningsmåling.

Med mindre enn en uke til valg fortsetter sametingspresidentens parti Šiella med lav oppslutning i meningsmålinger.

Fem av 600 velgere

Kun fem av 600 velgere sier at de stemmer på Šiella hvis det hadde vært valg i dag. Partiet får kun 1,2 prosent av stemmene.

Det er Sentio Research Norge AS som utført målingen for NRK Sápmi og avisa Ávvir.

Aili Keskitalo og Norske Samers Riksforbund har rekordoppslutning i den siste meningsmålingen før valget 11. september. Ronny Wilhelmsen (Ap) stuper i meningsmålingen. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Selvfølgelig hadde jeg håpet på bedre tall. Men det er en positiv trend sammenlignet med forrige meningsmåling. Den som tror jeg har gitt opp kjenner ikke meg, sier Vibeke Larsen.

Norske Samers Riksforbund (NSR) får en oppslutning med 33,3 prosent og slår til med historiens beste måling.

Største konkurrenten Arbeiderparitet får 20,1 prosent og skårer dermed lavere enn i meningsmålingen som blev utført i juli.

– Et katastrofevalg

Šiella har en liten oppgang siden den forrige meningsmålingen i juli, der partiet fikk 0,6 prosent av stemmene.

– Dette er et katastrofevalg for det nye partiet, sier Arve Østgaard, administrerende direktør i Sentio Research Norge AS.

Administrerende direktør Arve Østgaard i Sentio Research Norge AS mener resultatet for den sittende sametingspresidenten er alarmerende dårlig. Foto: Pressebilete

Partiet ser i følge meningsmålingen ikke ut at få et eneste mandat i Sametinget.

– Vi har en ønske om at få en eller to personer inn på Sametinget. Jeg har fortsatt håp om i hvertfall ett mandat, sier Larsen

Vibeke Larsen er omstridt. I desember, da hun fortsatt var med i Arbeiderpartiet, tok hun over makten og presidentvervet i det noen omtalte som et maktkupp.

Rikspolitiker Helga Pedersen ønsket å bli Arbeiderpartiets neste sametingspresident. Hun trakk seg som kandidat etter at Larsen tok makten.

Ut av Ap - dannet nytt parti

Etter manglende støtte og bråk innad i Arbeiderpartiet gikk Vibeke Larsen ut av Arbeiderparitet og stifet partiet Šiella, et samisk sosialdemokratisk parti.

Larsen angrer ikke på at hun forlot Arbeiderpartiet.

– Jeg vil alltid være den som kjemper for samiske rettigheter og samisk selvbestemmelse. Det er aldri på salg hos meg.

Politisk kommentator i NRK Sápmi, Nils Johan Heatta, tror at løpet er kjørt for Larsen.

– Jeg trur ikke at partiet kommer in på Sametinget. Det er vanskelig for et nytt parti at bare på noen få måneder få nok sympatisører. I tillegg er det mange som legger skylla på Larsen for maktkuppet som skjedde før jul, forklarer Heatta.

Kommentator Nils Johan Heatta tror ikke at Šiella klarer å få mandater på Sametinget. Foto: NRK

Det blir en hektisk siste uke i valgkampen for å nå opp til målet om minst ett mandat.

– Vi må være enda tydligere på hvor vi står politisk og så skal vi være synlige for velgerne, sier Larsen.