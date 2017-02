– Viser fingeren, truer og kaller reineier for skitten fjellfinn

– Tenk deg den situasjonen, at hver gang du kommer for å handle på nærbutikken, blir du møtt av en gjeng middelaldrende menn som viser deg fingeren, det vil si at de ber deg dra til helvete, og kaller deg de verste ting, skriver Randi A. Skum i sin blogg.

– Ikke fordi du er et dårlig menneske, men fordi du driver en spesiell næring og/eller har tilhørighet til en annen kultur.

Seniorrådgiver Randi A. Skum i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) mener at uvitenhet er hovedgrunnen til at reineiere så ofte blir sjikanert og truet. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Den tidligere sametingsrepresentanten er seniorrådgiver i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og kommer daglig i kontakt med reineiere fra forskjellige steder i landet.

– Jeg får altfor ofte høre slike historier, og det er både uakseptabelt og trist, sier Skum til NRK Sápmi.

– Kan ikke forties

Reineieren det er snakk om her har opplyst til Randi A. Skum at han ikke ønsker å stå frem i media eller å offentliggjøre sin identitet.

– Det denne reindriftsutøveren etterhvert skulle fortelle fra sin egen driftshverdag på øya, gjorde et så sterkt inntrykk at jeg følte det var på tide ta i bruk bloggen igjen. Slike historier kan ikke forties, skriver Skum i bloggen sin.

Illustrasjonsbilde fra Rebbenesøya. Bygningen på bildet har ikke noen tilknytning til innholdet i artikkelen. Foto: Janna Nevra Aarvik / NRK

Hun mener at slike historier fortjener all den publisitet det kan få, ikke bare for å synliggjøre at hverdagsrasismen lever i beste velgående og at det er uakseptabelt, men også at verken kommunen eller politi later til å ta reindriften på alvor i dette området.

– I stedet har det fått utviklet seg anarkiske tilstander, der trusler og sjikanering er blitt en del av hverdagen til disse reindriftsutøverne, hevder Skum.

– Ikke rett måte å gjøre det på

Mona Pedersen (Tverrpolitisk liste) er orfører i Karlsøy kommune, der Rebbenesøya ligger. Hun sier til NRK Sápmi at hun ikke kjenner til konfliktene mellom reineiere og andre på øya.

– Det var forsåvidt nye opplysninger for meg. Jeg var ikke klar over det her før jeg leste den bloggen jeg også. Blogginnlegget er nå delt veldig mange ganger på Facebook. Jeg synes det er veldig uheldig at slikt blir delt på denne måten, fordi dette har ført til en heftig debatt på Rebbensøya, opplyser Pedersen.

Ordfører Mona Pedersen i Karlsøy kommune synes det er uheldig å skrive slike blogginnlegg som det Randi A. Skum gjør. – Dette bare spisser til eventuelle konflikter, påpeker hun. Foto: Karlsøy kommune

Hun mener at hvis målet var å holde identiteten til reineieren skjult, så er det motsatte tilfelle.

– Det er nemlig bare en reineier på øya. Derfor er den aktuelle reineieren veldig identifisert og slike blogginnlegg som dette er med på å skape konflikter i stedet for å dempe dem, påpeker Pedersen.

– Kommunen må ta ansvar

Skum mener at sjikaneringen og truslene kommer av at mange ikke vet nok om reindrifta og at de ikke kjenner til hverken utfordringene eller rettighetene næringen står overfor.

– Reindrift er i en konstant konkurranse med mange andre arelinteresser og det avstedkommer jo konflikter. Derhen at dette skal ende opp i trusler, sjikanering og karakteristikker, syns jeg ikke er greit, understreker Skum.

Illustrasjonsbilde av reindrift. Bildet er tatt i Sør-Varanger i Finnmark. Foto: Maret Inga Smuk

Hva mener du bør eller skal gjøres for å bli av med slikt?

– Flesteparten her har etter all sannsynlighet et godt forhold til reindriften, men det er noen få som skiller seg ut negativt. Derfor må det fokuseres på at dette ikke er akseptabelt. Kommunen burde være sitt ansvar bevisst og innkalle til et møte der reindriften, grunneiere og kanskje også Fylkesmannen er tilstede. Her kan det settes fokus på hvordan reindriften fungerer i forhold til grunneiendommer, foreslår Randi A. Skum.

– Den aktuelle reineieren har ikke vært i kontakt med Karlsøy kommune om disse angivelige konfliktene. Utviklingslaget for Rebbenesøya har foreslått et møte i regi av Fylkesmannen i Troms, som er reindriftsforvalter i fylket. Her vil blant annet den aktuelle reineieren, utviklingslaget, reindriftsforvaltninga, samt representanter både for Tromsø og Karlsøy kommune være tilstede. Folk føler seg veldig uthengt og vil derfor ha en løsning på dette, sier ordfører Mona Pedersen.