– Samisk kunst vekker oppsikt og behovet for et samisk kunstmuseum er skrikende

– Jeg liker det jeg ser, men kunst må jo frem i lyset. For oss, vi er jo sånne Nerds vi museumsfolk, så vi liker det å se all den rikdommen som finnes i magasinet, men det må jo ut i utstillingslokaler, sier Sabrina van der Ley til NRK Sápmi.

Hun styrer Norges største samling av kunst, arkitektur og design. Nasjonalmuseets samling består av rundt 400.000 objekter.

I dag og i morgen er van der Ley sammen med kuratorene Randi Godø og Stina Högkvist på studiebesøk i Karasjok. Her besøker de blant annet Samisk kunstmagasin, som er en del av museumsstiftelsen RiddoDuottarMuseat.

I dette magasinet oppbevares størsteparten av de 1325 verkene, som gjennom årenes løp er blitt kjøpt inn av Sametinget.

– Kunsten er jo laget for å bli sett. Det må på plass et ordenlig kunstmuseum, hvor det kan vises, sier van der Ley.

Global interesse for samisk kunst

Samisk kunst er av global interesse. Seks samiske kunstnere har deltatt på Documenta 14 i år, i Athen og Kassel.

Máret Ánne Sara fra Kautokeino sin kunst har blitt trukket frem som en av de utstillingene som skiller seg spesielt ut, og som har fått mye omtale under åpningshelgen i Tyskland.

Máret Ánne Sara har med sitt verk «Pile o Sápmi» fått mye oppmerksomhet i Tyskland. Foto: Anne Olli

Britta Marakatt-Labbas 24 meter lange kunstverk ble vist spesielt fram til blant annet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier under hans besøk i Kassel 10. juni.

– Samisk kunst blir sett på som spennende og annerledes. Derfor er det økende interesse for denne kunsten ute i verden, opplyser Sabrina van der Ley.

Håper å få bygge snart

I 2010 laget RiddoDuottarMuseat (RDM) en rapport, der det ble skissert en romplan og en kostnadsoversikt over et fretidig samisk kunstmuseum i Karasjok.

I planen foreslås det at kunstmuseet skal samlokaliseres med den ekstisterende bygningen til De Samiske Samlinger (DSS) i Karasjok.

Et nybygg inklusive kunstnerisk utsmykning og en totalrenovering av bygget til De Samiske Samlinger ble da anslått å koste 309 millioner kroner.

Her ved De Samiske Samlinger i Karasjok skal det nye samiske kunstmuseet etter planene ligge. Det eksisterende museumsbygget skal også totalrenoveres. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– På fredag skal vi ha et møte med Sametinget for å få midler til et forprosjekt, der vi blant annet får justert kostnadsoverslaget til det prosjektet vil koste i 2018 eller 2019. Da håper vi å kunne starte prosessen med å få prosjektet godkjent, finansiert og bygget, forklarer direktør Anne May Olli i RDM.

Museumsdirektør Anne May Olli (t.v.) og konservator Stina Högkvist (t.h.) hadde mye å snakke om i dag.

Samisk kunstmuseum er av Sametinget prioritert som nummer tre av nasjonale samiske kulturbygg. På første plass er Saemien Sijte i Snåsa og på andre Beaivváš samiske nasjonalteater.

Store kontraster

Det er store kontraster mellom virkeligheten til Nasjonalmuseet og det RiddoDuottarMuseat opplever.

Mens Nasjonalmuseet nå planlegger et nybygg til 6 milliarder kroner, som skal bli like stort som 14 fotallbaner, er byggestart for Samisk kunstmuseum fortsatt i det blå.

Denne rapporten om Samisk kunstmuseum i Karasjok ble laget i 2010. Byggestart for prosjektet er fortsatt i det uvisse. Foto: Nils John Porsanger / NRK

RiddoDuottarMuseat er en museumssammenslutning for fire samiske museer i Finnmark. De mottar årlig en støtte fra staten på 11 millioner kroner. Til sammenligning får Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø 22 millioner kroner i støtte.