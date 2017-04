Seks kunstnere fra Sápmi på gigantutstilling

Joar Nango lager installasjon/ performance «European everything» på Documenta Aten, med deltakelse fra flere andre norske kunstnere.

UT TIL ET STORT PUBLIKUM: Joar Nango er valgt ut til Documenta Aten. Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Han er representert også på Documenta i Kassel, sammen med: Máret Ánne Sara med verket Pile of Sápmi (se ved siden av). Hans Ragnar Mathisen og Synnøve Persen, som begge var del av innflytelsesrike Samisk Kunstnergruppe/ Mázejoavku. Svenske Britta Marakatt-Labba, en av de åtte som grunnla Samisk Kunstnergruppe i 1978, deltar også.

UT TIL ET STORT PUBLIKUM: Hans Ragnar Mathisen skal også til Documenta Aten. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Documenta viser også verker av Iver Jåks (1932-2007), billedkunstner og skulptør fra Karasjok.

Det er Dagsavisen som er først ute med denne nyheten.

Norsk rekorddeltakelse

Torsdag offentliggjorde kunstutstillingen Documenta 14 sitt fullstendige program, som inkluderer fem norske kunstnere i programdelen med kunst fra Sápmi.

UT TIL ET STORT PUBLIKUM: Synnøve Persen er en av de utvalgte til Documenta Aten. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

På forrige Documenta i 2012 var det fem norske kunstnere.

Fram til da hadde det vært få norske kunstnere på Documenta, som har vært arrangert siden 1955.

Til sammen er seks norske kunstnere tatt ut til documenta 14, som utgjør den største norske representasjonen på documenta hittil.

900.000 besøkende Documenta finner sted hvert femte år i den tyske byen Kassel, og regnes ofte som verdens største kunstutstilling.

UT TIL ET STORT PUBLIKUM: Kunsten til Iver Jåks blir også representert i Documenta Aten. Foto: ( Harry Johansen). / NRK

Forrige Documenta i 2012 tiltrakk seg 900.000 besøkende.

I år er documenta for første gang delt i to, med en del som åpner i Athen i morgen, mens documenta i Kassel åpner 10. juni, med et eget program for samisk kunst.

Det er Office of Contemporary Art Norway (OCA) som har stått for kontakten mellom de samiske kunstnerne og documenta.

Den samiske kunstens nyere historie

– Et sentralt tema for årets documenta er undertrykte folkegrupper og glemte historier. Dette vil være en betydelig del av årets Documenta, og Sápmi-kunstnerne går inn i dette utstillingsprogrammet, sier OCA-leder Garcia-Antón til Dagsavisen.

– Utvalget omfatter både nyere samiske kunstnere og representanter for den samiske kunstens nyere historie. Dette er svært forskjellige kunstnere som på hver sine måter står i dialog med samiskidentitet og samisk historie, foklarer Anton.