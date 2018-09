I april stoppet kommunestyrene i Narvik, Tysfjord og Ballangen arbeidet med å slå seg sammen, i protest om hvor grensen skal gå når Tysfjord deles.

Det mener Fylkesmannen i Nordland er i strid med loven, som i slutten av august sa at hun forventer at kommunene fortsetter sammenslåingen.

I dag har hun møtt ordførerne for å diskutere veien videre.

– Ordførerne er enige om å fortsette arbeidet med å slå seg sammen, sier fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg.

Med det mener hun at arbeidet i fellesnemnda skal fortsette.

– Og så er det enighet om at man trenger å få kartlagt de økonomisk verdiene ved delingen av Tysfjord kommune. Så får man i neste steg diskutere hva man gjør med det.

Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg, understreker at kommunene nå trenger å komme seg i arbeid. – De har uendelig mange oppgaver som skal være klart til 1. januar 2020. Månedene går fort. Foto: Ola Helness / NRK

– Ikke imot sammenslåingen

Ordføreren i Narvik bekrefter til NRK at han vil ta saken til kommunestyret om en uke, for å få et vedtak på å fortsette arbeidet.

– Vi kommer til å sette i gang arbeidet i fellesnemnda. Vi er ikke imot sammenslåingen, men hvor grensen skal gå mellom nye Narvik og nye Hamarøy kommuner, sier ordføreren i Narvik, Rune Edvardsen, som understreker at de har mange viktige oppgaver å fullføre fremover.

Også i Tysfjord skal saken behandles av kommunestyret i neste uke.

– I dagens møte ble vi enige om at vi fortsetter med å se om vi finner en løsning for å få prosessen i gang igjen. Det begynner å bli veldig dårlig tid, sier ordfører Tor Asgeir Johansen, som understreker at det er kommunestyret som avgjør saken.