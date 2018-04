Delingen av Tysfjord er avgjort – ene kommunen sikres millioninntekter

– Vi vet alle at Tysfjord har en helt spesiell situasjon og en helt spesiell forhistorie, og jeg har vært opptatt av at vi lager en grense mellomm de to nye kommunene som legger til rette for sterke og robuste kommuner.

Det sier kommunalminister Monica Mæland til NRK og understreker at hun har vært veldig opptatt av at begge kommunene nå kan legge til rette for å være bærekraftige.

– Dette handler jo egentlig om inntekter fra næringsvirksomhet. I den vurderingen så er det altså min vurdering at den grensen vi nå fastsetter blir mer riktig for begge kommunene.

Sterke reaksjoner

Den endelige delingen av Tysfjord skjer etter alternativ D som Fylkesmannen fremmet. Det vil si at framtidige kraftinntekter fra Sørfjorden havner i Hamarøy.

Tysfjordordføreren reagerer sterkt på delingen, og truer med å legge ned sitt verv i Fellesnemda.

Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen liker dårlig at kommunenen hans ble delt på den måten. Foto: Sander Andersen / NRK

– Det blir særedeles vanskelig å fortsette. Dette lager arr i kommunen som tar generasjoner før det gror. Jeg kan forstå statsrådens ressonement dersom man legger godvilja til. Men her er åpenbart noe som er feil. Jeg kan vanskelig forstå hvordan man kan drive dette videre når man trykker på slike fundamentale ting, gjøre feil mot inndelingsloven.

Fornøyd

Tysfjord blir delt etter det forslaget som Felleslista i Tysfjord og Sametinget foreslo. Det vil si inn Tysfjorden på nordsida av Hulløya, inn Mannfjorden til Mannfjordmåsken. Derfra nordover slik at Hamarøy får vannkraftverket i Sørfjorden og det kommende vindkraftverket på Sørfjordfjellet.

Opposisjonspolitiker, Felleslistas Filip Mikkelsen i Tysfjord, er glad for at regjeringen har fulgt forslaget deres om grensedraging.

Felleslistas Filip Mikkelsen er fornøyd med å ha blitt hørt, og ser på regjeringens avgjørelse som måloppfyllende. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Dette er mindretallets forslag i kommunestyret, og vi er fornøyde fordi dette fyller målene om kommunereformen som skal skape robuste kommuner, særlig økonomisk, men også på andre måter.

Fremtidige inntekter

1. januar 2020 deles Tysfjord kommune. Den ene delen slås sammen med Hamarøy i sør, mens den andre delen slås sammen med Narvik og Ballangen i nord.

Kort fortalt vil grensen sørge for at både vannkraftverk, vindkraftverk og oppdrettsanlegg havner i den minste kommunen, Hamarøy.

Den blå streken på dette kartet viser hvor grensa skal gå:

Alternativ D, som var Felleslistas og Sametingets forslag, fikk gjenomslag hos departementet. Foto: Fylkesmannen i Nordland

De andre strekene på kartet er ulike forslag som Fylkesmannen i Nordland vurderte på oppdrag fra departementet.

I januar oppsummerte Fylkesmannen det nå vedtatte grenseforslaget slik: