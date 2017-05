15 av rundt 30 eldre smittet på sykeavdeling

– Vi lukket avdelingene halvveis for å begrense smittespredningen. De er ikke lagt inn på et isolat, men vi ønsket ikke at folk skulle komme på besøk for å begrense smittespredningen, sier kommuneoverlegen i Karasjok Georges Nasr.

Tidlig i utbruddsfasen mistenkte de at det var en sesonginfluensa. Det ble tatt prøver av personene som var smittet, og prøvene kom tilbake som vanlig sesonginfluensa. De smittede var i alderen mellom 70- og nærmere 90 år.

KOMMUNEOVERLEGE: Georges Nasr sier at den verste delen av utbruddet er over og at den vanlige driften på helsesenteret er nå tatt opp. Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Nasr opplyser også om at det har vært et lignende utbrudd i Nordland uken før det brøt ut i Karasjok.

– Det er en vanlig infeksjon. Noen av dem som ble syk fikk komplikasjoner som innebar lungebetennelse, det er noen på de aktuelle avdelingene som fikk det, sier Nasr.

Slike utbrudd av sesonginfluensa som de nå har opplevd er ikke vanlig, og tiltakene som ble satt i gang er helt vanlig ifølge kommuneoverlegen.

– Det er flere år siden vi har hatt et slikt utbrudd på sykehjemmet. Det er vanlig å isolere pasientene på sine rom. Mange var syk, og tidlig i sykdomsbildet fikk vi bekreftet at det var influensa, sier Nasr.

SYKEAVDELINGEN: Bilde fra sykeavdelingen på Karasjok helsesenter. I disse korridorene herjet altså influensaen i forrige uke, og besøkende fikk beskjed om å helst holde seg unna de smittede. Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Pårørende til de som ble smittet fikk beskjed om å ikke besøke de innlagte, dette for å hindre videre smitte til besøkende. NRK har også vært i kontakt med pårørende som sier at de som var friske ble lukket inne på sine respektive rom.

– Vi har ikke stengt hele avdelingen, men vi har ikke latt pasientene hatt besøk mens influensaen herjet, dette gjorde vi for å begrense smitte.

Å forhindre slike utbrudd er ifølge Nasr vanskelig. Men både han og kollegene har flere rutiner som settes i gang for å hindre smitte.

– Vi kan ikke hindre et utbrudd, men vi kan begrense smittefaren. Smittevernet går på rutiner som å skjerpe håndvaskrutinene og bruke stellefrakter. Alt dette er vanlig smittevern uansett hva slags infeksjon man har, sier Nasr.