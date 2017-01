Fire døde på omsorgssenter etter influensa

Kommuneoverlegen sende fredag ettermiddag ut ei pressemelding der han skriv at fire personar på eit omsorgssenter i Molde er døde etter influensa den siste månaden.

Ni personar har fått stadfesta influensavirus, og yttarlegare fire personar har influensaliknande sjukdom.

– Situasjonen er alvorleg, influensa har resultert i fleire dødsfall, og vi forsøkjer no å redusere smittetrykket i institusjonen, seier kommuneoverlege Cato Innerdahl.

Alle dei fire døde budde på Bergmo omsorgssenter i Molde, men kommuneoverlegen kan ikkje utelukke smitte også på dei andre sentra.

Kommuneoverlegen seier at utbrotet ikkje er over og at fleire dødsfall ikkje kan utelukkast.

NRK Møre og Romsdal kjem tilbake med meir.