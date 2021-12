Krever full stans av Norges største vindkraftutbygging

14 organisasjoner

innen samesak og naturvern

Statsminister Jonas Gahr Støre

Landbruksminister Sandra Borch

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Mosjøen 12. desember 2021

Vi krever stopp i utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk som følge av

Fosen-dommen.

Høyesterett har i storkammer avsagt en enstemmig dom i forbindelse med vindkraftanleggene Storheia og Roan på Fosen. Høyesterett kom til at utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske

rettigheter artikkel 27. Høyesterett sa videre at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse

derfor er ugyldige.



Bestemmelsen i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 slår fast at den som tilhører en etnisk, religiøs eller språklig minoritet, ikke skal nektes retten til å dyrke sin kultur sammen med andre medlemmer i gruppen. Det er på det rene at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse.

Som konsekvens av dommen krever organisasjonene som har signert her at Regjeringen stopper videre utbygging av Øyfjellet vindkraftverk og bestemmer at det skal skje tilbakeføring av landskapet. Det er helt vesentlige likhetstrekk mellom saken på Fosen og saken med Øyfjellet vindkraftverk. De er de største vindkraftinngrepene i reindriftsområder. Vindkraftanlegget i Øyfjellet er plassert i oppsamlingsområder, viktig vår- og høstland for reindriften, og stenger trekkleier og flyttveier mellom sommer- og vinterområder. Arealene brukes i lange perioder om våren og høsten og kan ikke på noen måte erstattes. Andre likheter er at anlegget er bygget før avtaler og planer er fullført, og at reindriftas forslag og ønsker om forbedringer og tilpasninger er ignorert underveis i prosessen.

Områdene har blitt brukt i generasjon etter generasjon og er en forutsetning for fremtidig reindrift i Jillen-Njarke reinbeitedistrikt. Dette er kritisk for sørsamisk kultur i området, og helt parallelt med situasjonen på Fosen. Organisasjonene anser at ødeleggelsene ved Øyfjellet vindkraftverk har et slikt omfang at Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt blir nektet å utøve sin kultur, slik at deres rett til kulturøvelse nedfelt i FNs

konvensjon for sivile og politiske rettigheter §27 blir brutt. Nå er det eneste rette å stoppe denne utbyggingen og begynne tilbakeføring av landskapet.

Med hilsen

Norske Samers Riksforbund -

Leder Vidar Andersen

Norske Reindriftssamers

Landsforbund

Leder Ellinor Marita Jåma

Samerådet

Leder Christina Henriksen

Maadtoej sijte

Leder Betty Kappfjell

Naturvernforbundet

Leder Truls Gullowsen

Natur og Ungdom

Leder Therese Hugstmyr Woie

Naturvernforbundet i Vefsn,

Grane og Hattfjelldal

Leder Eva Sande Tønne

Naturvernforbundet Rana og

omegn

Leder Frode Solbakken

Naturvernforbundet Ytre

Helgeland

Leder Tone Toft

Naturvernforbundet i

Trøndelag

Leder Magne Vågsland

Motvind Norge

Leder Eivind Salen

Motvind – Bevar Øyfjellet

Leder Lena Mellingen

Motvind Sjonfjellet

Leder Arnt-Ivar Lillevik

Motvind Trøndelag

Trude Gry Haram Skylstad