Viggo Johansen i bok om NRK: – Geir Helljesen fikk «sparken» for åpen scene

Viggo Johansen tok sluttpakke i 2015, og avsluttet da en lang NRK-karriere. I boka «Her er Dagsrevyen» forteller han om maktkampene på Marienlyst.

Han beskriver en politisk avdeling med sterke profiler på 70- og 80-tallet. Geir Helljesen beskrives som et vandrende oppslagsverk, en mann for de store anledninger med et stødig og mildt lynne. På den andre siden sto Bjørn Hansen og Tom Berntzen. De endret det politiske debattklimaet i Norge, mener Johansen, som startet i NRK i 1977.

«Av og til kjørte de hensynsløst over sine gjester, avbrøt og snakket i munnen på intervjuobjektene.»

Brutal var også stilen da Helljesen ble fjernet fra stillingen.

SLUGGERE: Bjørn Hansen og Tom Berntzen (t.h.) endret debattklimaet i Norge. Det ble konfliktorientert, skriver Viggo Johansen. Foto: NRK

«Henrettelsen»

I 1991 og 1992 ledet Geir Helljesen den politiske redaksjonen i Dagsrevyen. Men på et allmøte ledet av daværende Dagsrevy-sjef Tom Berntzen fikk Helljesen «sparken for åpen scene», står det i boken. Politisk avdeling skulle ligge direkte under Berntzen.

«Geir Helljesen hadde ikke hørt et ord om endringen, og han hadde ikke fått noe hint om at dette var på gang,» skriver Johansen.

Etter allmøtet gikk Helljesen til Berntzens kontor.

«Geir Helljesen spurte hva som lå bak og hvordan han skulle oppfatte denne henrettelsen.»

Berntzen ville ha kontroll på det politiske arbeidet, men Helljesen fikk tilbud å beholde både tittel og lønn. «Jeg vil hverken ha tittelen som leder av politisk avdeling eller lønna når jeg ikke har stillingen,» var svaret.

Til tross for den ublide behandlingen, fortsatte Helljesen i NRK. I 2008 fikk han Årets hederspris under Gullruten-utdelingen, og etter valgkvelden 14. september 2009 gikk han av med pensjon.

Uteble fra egen avslutning

Berntzen, som senere ble leder for distrikts- og nyhetsdivisjonen, gikk av 5. januar 2001. «Det skjedde etter sammenhengende bråk i nyhetsdivisjonen i to år,» skriver Johansen.

Han skriver at Berntzen hadde mistet all tillit. I løpet av det siste året hadde ni ledere gått av under hans styre.

Berntzen kjente kringkastingssjef Einar Førde og var hans fortrolige, lojal med sosialdemokratisk fortegn, ifølge Johansen.

«Da Tom Berntzen til slutt kastet inn håndkleet og gikk, mente han at han hadde vært utsatt for et finurlig og velregissert maktspill med distriktskontorene i hovedrollen,» heter det i boka.

Da Berntzen skulle takkes av på fasjonable Statholdergaarden, dukket hovedgjesten aldri opp.

BOK OM NRK: Viggo Johansens bok «Her er Dagsrevyen». Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

«Det var et bittert farvel. Han hadde jobbet i NRK i 28 år, hele sitt voksne liv, ni år som leder for de viktigste nyhetsredaksjonene i landet, og var en av tungvekterne i NRK.»

Vil ikke kommentere

Hverken Geir Helljesen eller Tom Berntzen ønsker å kommentere innholdet i boken, men begge har vært i kontakt med Viggo Johansen.

– Jeg har snakket med et hundretalls personer, så boka bygger på en rekke samtaler. Det er bare et par personer som ikke har villet snakke med meg. En fordi han mente han var underlagt taushetsplikt, og en annen fordi han jobbet med et bokprosjekt selv, sier Johansen.

– Hva er motivasjonen for å skrive boken?

– Jeg ble spurt av forlaget da jeg sluttet i NRK. Jeg så at vi sto overfor en ny medievirkelighet. Det kunne jeg reflektere over, og det hadde jeg bakgrunn for å skrive om. Særlig om Dagsrevyen, sier Johansen som omtaler Dagsrevyen som det viktigste programmet i NRK i årtier.

«Keiserinne» med nytt hoff

NYHETSDIREKTØR: Alexandra Beverfjord har fjernet ledere som har tatt til orde for andre løsninger enn hennes, skriver Viggo Johansen. Foto: NRK

Dagens nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord beskrives av Johansen som en keiserinne med nytt hoff.

«Den nye «keiserinnen», Alexandra Beverfjord, har rekruttert nye ledere og omplassert de gamle.»

Johansen, som var en forkjemper for tv-mediets egenart, påpeker i boka at de nye lederne i stor grad er hentet fra VG og Dagbladet.

«NRKs flaggskip på TV er altså lagt i hendene på avisjournalister fra Dagbladet og VG, med Alexandra Beverfjord i spissen,» skriver Viggo Johansen.

«Alexandra Beverfjord har fjernet ledere som har tatt til orde for andre løsninger enn hennes, og hun har bygget en helt ny ledelse der hun har styrt ansettelsesprosessen.»

– Det har vært behov for å modernisere NRKs nyhetsdivisjon for å gi publikum et best mulig tilbud på de plattformene publikum er, og det har vært viktig å styrke egenjournalistikk og innovasjonskraft. I den forbindelse har jeg drevet en omorganisering og omstilling for å få rett kompetanse på rett plass, sier Beverfjord til NRK.

– NRKs nyhetsdivisjon står utrolig sterkt hos publikum, og tilliten til NRKs nyhetsdekning har økt det siste året, påpeker Beverfjord.