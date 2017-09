Vedum: – Vi er valgets vinnere

Senterpartiet gjør et byks fra 5,5 prosent oppslutning i forrige valg, til prognoser som tilsier 10,3 % oppslutning i årets valg.

– Det er en drøm for et parti å oppleve en slik tillitserklæring, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK, etter å ha talt til sine tilhengere på Senterpartiets valgvake i Oslo.

Han starta sin tale til følgerne med å erklære Senterpartiet som valgets vinnere.

– Det er ren matematikk, det. Vi går mest fram, sier Vedum til NRK etterpå.

Valgdirektoratets prognoser, som oppdateres kontinuerlig utover valgkvelden, viser nettopp at det er Senterpartiet som går mest fram i forhold til 2013-valget.

Om prognosene blir valgresultatet, øker partiet sin oppslutning med 4,8 prosentpoeng. Det er en større økning enn hos noen andre partier.

Blanda følelser

På tross av at prognosene tilsier Senterpartiets beste valg siden 1993, stod likevel ikke jubelen i taket på Senterpartiets valgvake i Oslo da de første prognosene kom.

– Det er blanda følelser, sier partiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, til NRK.

Borgerlig flertall skuffer, for partiet som på tross av at det ligger an til bedre valg enn på tjuefire år, ikke kommer i regjering dersom prognosene slår til.

– Dette er et historisk godt valg for Senterpartiet. Det er viktig for meg å minne folk på det, sier Senterpartiets andre nestleder, Anne Beathe Tvinnerheim.

Den aller første prognosen for partiet på valgkvelden viste 9,4 prosent oppslutning. Men applausen kan betegnes som forsiktig. Da oppdaterte prognoser et kvarter senere førte partiet til 10,1 prosent kom trampeklappen på partiets valgvake i Oslo.

– Vi har gjort et fantastisk godt valg. Veldig mange folk der ute har forhåpninger om at vi skal få snudd sentraliseringsvinden som har blåst fra de blå-blå de siste åra, sier Tvinnereim, som sier hun er «veldig stolt» over partiets innsats fram mot valget.

Partiets første nestleder, Ola Borten Moe, sa til NRK rett etter prognosene ble kjent klokka 21, at valget blir mer av en thriller enn han selv hadde trodd.

– Dette betyr i realiteten at ingenting er avklart, sier han, som også understreka at Sp har gjort et godt valg.

– Hvorfor virker du likevel misfornøyd?

– Fordi det ligger an til borgerlig flertall, sier Borten Moe.

Både han og Tvinnereim håper fortsatt på at valgresultatet skal bli bedre enn de første prognosene.

– Hvilken posisjon vi får er for tidlig å si. Men uansett: Med en nesten dobling av antall mandater på Stortinget, så skal vi sørge for å gjøre vår stemme hørt de neste fire åra, det er helt sikkert, sier Tvinnereim.

Nådde toppen på målingene i april

Senterpartiet har det siste halve året sett en oppsving på meningsmålingene.

Veksten har skjedd samtidig som distriktspolitikk og spørsmål om antall ulv i Norge har stått høyt på agendaen.

Senterpartiet har i de siste to stortingsvalgen hatt sakseierskap til distrikspolitikken, det vil si at størst andel av velgerne mener det er Sp som har best politkk på dette feltet.

Senterpartiet i tall Ekspandér faktaboks Senterpartiet fikk i Stortingsvalget i 2013 inn 10 kandidater på Stortinget, da partiet fikk 5,5 prosent oppslutning på landsbasis.

De beste fylkene for partiet er: Sogn og Fjordane (20,6 %), Nord-Trøndelag (16,7 %), Oppland (12,3 %), Hedmark (10,2 %) og Møre og Romsdal (8,2 %).

105 er tallet på Senterparti-ordførere i norske kommuner, etter lokalvalget i 2015.

I et gjennomsnitt fra alle målinger publisert i september, regna ut av Poll of Polls, får Sp en oppslutning på 10,1 prosent.

Sp var representert på Stortinget fra følgende fylker i perioden 2013-2017: Nord-Trøndelag Nordland Hedmark Oppland Rogaland Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Buskerud Sogn og Fjordane Hordaland



De beste målingene så langt i år kom i april, da partiet hadde et snitt på 12,3 prosent, ifølge Poll of Polls. I samme måned fremmet partiet et mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

I mai meldte NRK at Sp-festen kan være over, da veksten flatet ut på meningsmålingene.

Selv om veksten på landsnivå flatet ut før sommeren, har partiet i sommermånedene særlig økt sin oppslutning kraftig i nordlige deler av landet.