Valgforsker: – Kan ikke huske sist det var så stor fremgang i et stortingsvalg

Valgforsker og statsviter Marcus Buch er overrasket over valgresultatet i Andøy kommune. Senterpartiet endte opp med 72,1 prosent av stemmene, en økning på 63,7 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Senterpartiet gjorde også et svært godt valg i Nordland sett under ett. Partiet gikk frem 11,7 prosentpoeng og endte med 18,6 prosent av stemmene i fylket.

Partiets kamp for å redde flystasjonen på Andøya ga altså tydelige resultater.

– Det har nesten aldri vært en så stor fremgang i et stortingsvalg tidligere. Det er svært sjelden at det blir så enorme utslag, mye mer enn de fleste hadde tippet, sier Buch.

Han tør ikke å si om det er en historisk rekord, men sier at det i alle fall er rekord dette valget.

Orionflyene på Andøya har vært gjenstand for mye debatt i løpet av denne valgkampen. Foto: Arkiv / Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Partioppslutning i Nordland Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 95,2 % opptalt R Rødt 2,9 + 1,2 SV Sosialistisk Venstreparti 6,9 + 1,7 AP Arbeiderpartiet 26,1 −9,0 SP Senterpartiet 18,6 + 11,7 MDG Miljøpartiet De Grønne 2,1 + 0,1 KRF Kristelig Folkeparti 2,4 −1,2 V Venstre 2,6 −1,1 H Høyre 20,3 −0,9 FRP Fremskrittspartiet 16,6 −2,2 ANDRE Andre 1,6 + 0,3

– Hva sa folk om Andøya-valget i forkant?

– De fleste jeg har snakket med hadde regnet med at de kanskje ville få oppunder halvparten av stemmene, men at de skulle få nærmere tre fjerdedeler var helt utenkelig, sier han.

Valgforsker og statsviter Marcus Buch. Foto: Petter Strøm / NRK

Godt fornøyd førstekandidat

Førstekandidat i Nordland Senterparti Willfred Nordlund var tydelig fornøyd både med Andøya-stemmene, og Nordlands-valget for øvrig.

– Prognosen viser at Andøy-samfunnet virkelig har flokket seg rundt Senterpartiet. Det betinger også at vi skal stå opp for den saken videre, som jeg mener vi skal gjøre uavhengig av hvilket regjeringsresultat det blir, sa han til NRK tidligere på kvelden.

1.-kandidat i Nordland Sp, Willfred Nordlund. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Stemmer til låns

Valgforskeren sier at denne konflikten på Andøya griper rett inn i en standard senterperiferi og lokaliseringskonflikt.

– Når et parti fronter den saken så tydelig som Senterpartiet, hopper velgerne rett over. Men det betyr også at Senterpartiet har disse stemmene til låns. Om saken holder fram ved neste valg mister de disse velgerne igjen, sier Buch.

– Dette er nesten nordkoreanske tilstander, sa Avisa Nordlands politiske kommentator, Stein Sneve om de foreløpige resultatene fra Andøy tidligere i kveld.