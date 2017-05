– Den latterliggjøringsstrategien til Vedum syns jeg faktisk bare skaper diskreditt til norsk politikk, sa Solberg i Stortingets spørretime onsdag.

Senterpartiet er som kjent i vinden på meningsmålingene, og partileder Vedum har flere ganger den siste tiden blitt beskyldt for populisme.

I sin siste spørretime som statsminister i denne perioden fikk hun spørsmål fra Senterparti-lederen om det han mener er «den mest sentraliserende regjeringen Norge har sett».

Sentralisering etter morgenkaffen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er kjent for sitt smil og sin særegne latter. Men i Stortingets spørretime syntes statsministeren det gikk for langt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Når vi ser tilbake på perioden Høyre og Frp har styrt Norge, kan man få inntrykk av at hver statsråd har stått opp om morgenen og tenkt «hva er det jeg kan sentralisere i dag?», sa Vedum.

Med sitt sedvanlige smil om munnen listet han opp hvordan han ser for seg morgenene statsråder i Solberg-regjeringen.

– Når justisministeren har våknet, strukket seg og ristet litt på kroppen, har han tenkt «er det ikke litt for mange lensmannskontorer i Norge? Jeg tror vi får legge ned lensmannskontorene i distriktene», sa han, og fortsatte med helse-, landbruks-, arbeids- og sosial- og kommunalministrene.

Ber om respekt

Statsminister Erna Solberg (H) syntes ikke at Vedum var morsom. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det var imidlertid ikke noe smil å spore i ansiktet til statsminister Solberg, som mener utsagnet er et typisk eksempel på Vedums retorikk før valg.

– Det er mulig at man forsøker å latterliggjøre andres motiver på den måten Vedum nå gjør, og at det er morsomt. Jeg syns vi med en viss seriøsitet skal diskutere hvilke utfordringer vi har i landet, svarte Solberg.

Hun mener Sp-lederen også før forrige valg forsøkte å svartmale hennes politikk.

– Jeg håper Vedum husker at han spådde at det ikke skulle bli får i kålen hvis jeg ble statsminister. Vi er nå selvforsynt med lammekjøtt for første gang på lang tid. Da Vedum var landbruksminister måtte vi importere betydelig mer lammekjøtt. Så det er mer norsk får i kålen, sier statsministeren.

– Må tåle humor

Vedum selv mener han bare kaller en spade for en spade når han beskriver sentralisering under Solberg-regjeringen.

– Man må ha litt humor i politikken òg. Det syns jeg Solberg bør synes er hyggelig. Det skaper glimt i den politiske debatten. Hun liker nok ikke at jeg sier at antall byråkrater har økt, mens tjenestene blir dårligere. Men det er slik det er, sier han til NRK.

Han mener Solberg kan takke den rødgrønne regjeringen for at Norge har blitt selvforsynt med lam.

– Vi økte tollvernet på lam i 2012. Høyre sa de skulle fjerne det fra dag én, og Vidar Helgesen løp til Brussel og sa unnskyld, men de ble stanset i Stortinget. Hvis Solberg vil ha norsk lam, bør hun være glad for at hun ikke fikk gjennomslag for sin politikk, sier han.