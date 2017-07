Ny meningsmåling: Senterpartiet populært som aldri før

Senterpartiet starter i dag sin nasjonale valgkamp i Alta, og partileder Trygve Slagsvold Vedum kan gjøre det med vissheten om at han har god medvind.

En fersk meningsmåling gjennomført av InFact for NRK viser nemlig at om det hadde vært stortingsvalg i dag, så hadde partiet fått mandater fra både Troms og Finnmark.

Senterpartiet har de siste månedene gått kraftig fram, og siden forrige stortingsvalg har partiet tredoblet sin oppslutning.

Da lå partiet på 6,4 og 3,7 prosentpoeng i henholdsvis Troms og Finnmark, mens i dag ligger tallene på 17,2 og 15,4.

Foto: NRK

Dette gjør Senterpartiet til det nest største partiet i både Troms og Finnmark.

Den nye målingen følger med det den tendensen som har vokst fram de siste månedene, med at Senterpartiet rir på en god bølge.

Utrolig artig

Senterpartiets førstekandidat i Finnmark, Geir Adelsten Iversen, er svært fornøyd med målingene.

– Det er utrolig artig å få en sånn melding på en dag som dette, sier han.

Med dagens resultater ville Iversen ha fått sin plass på Stortinget, og det stiller han seg svært positivt til.

– Det ville ha satt Finnmark Senterparti i stand til å føre en distriktspolitikk som folk merker. Det er helt sikkert. Vi skal bidra til at primærnæringene får bedre kår – landbruk, fiske, reindrift, og så videre. Vi må ha arbeid til folk, og det skal Senterpartiet bidra til.

Også Sandra Borch ville ha havnet på Stortinget med mandat fra Troms, ifølge dagens måling.

– Dette er veldige gode tall for Senterpartiet, og det gir en ekstra motivasjon for nå å gå inn i de siste månedene med valgkamp. Tallene viser at folk er enige med Senterpartiet i mange av de sakene vi har frontet, og det synes jeg er veldig bra, sier hun.

Hadde det vært valg i dag, hadde Sandra Borch havnet på Stortinget. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Ført virkelighetsfjern politikk

Partileder Trygve Slagsvold Vedum tror at det at Senterpartiet har vært en motstemme mot regjeringens sentraliseringspolitikk er en viktig årsak til at de gjør det så godt nå. Han synes ikke det er rart at Høyre og Fremskrittspartiet går tilbake i målingen.

– De har ført en politikk som har vært virkelighetsfjern for store deler av Norge, der stordrift har vært svaret. Reiser du rundt i Finnmark, så ser du at skal man ha tjenester, så er ikke stordrift svaret, for det er mange små steder. Vi må ha tjenester nært der folk bor. Der har regjeringen bommet, sier han.

Vedum sier at den nye målingen er svært motiverende for valgkampen de nå setter i gang med, men han sier samtidig at han ikke helt trygg før valget er over.

– Stemmene skal man ikke ta for gitt. Vi kommer til å si hva vi mener, og så er det hver enkelt som stemmer som til syvende og sist er sjefen, sier han.

– Så får de vurdere om de mener at vi har de rette løsningene når vi snakker om nærhet og det å se hele Norge.

Trygve Slagsvold Vedum starter årets nasjonale valgkamp i Alta. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Nasjonal tendens

Den nye meningsmålingen er gjennomført 17.-18. juli 2017. Totalt 1222 intervjuer er gjennomført – 608 i Troms og 614 i Finnmark.

Ifølge InFact følger den nye målingen de nasjonale trendene, men kanskje i enda sterkere grad.

Arbeiderpartiet går noe tilbake, ett eller begge regjeringspartier går betydelig mer tilbake, Venstre tar ikke mandater overhodet (bortsett fra i Oslo), og Senterpartiet gjør det sterkt.

Målinger i Troms (mandater i parantes) Valget 2013 InFact/NRK, 07.12.16 InFact/Nordlys, 02.06.17 Respons/Høyre, 10.06.17 InFact/Nordlys, 16.06.17 InFact/NRK, 19.07.17 Arbeiderpartiet 31.2 (2) 37.5 (3) 28.2 (2) 31.5 (2) 26.7 (2) 30.2 (2) Høyre 22.3 (2) 16.4 (1) 18.3 (1) 16.7 (1) 15 (1) 15.4 (1) Frp 19.6 (1) 13.3 (1) 13.3 (1) 17.7 (1) 17.5 (1) 13.4 (1) SV 6.4 (1) 6.8 8 6.3 8.1 8.5 Sp 6.4 9.5 16.1 (1) 15.3 (1) 15.5 (1) 17.2 (1) KrF 4.1 5 3.7 2.8 4 5.1 Venstre 4.2 3.8 2.3 3.4 3.6 2.4 MDG 2.5 2.3 2.9 2.1 3.2 3 Rødt 1.8 3.7 3.9 3.6 3.7 4.1 Andre 1.6 1.8 3.3 0.6 2.6 0.8