Blodrødt for Arbeiderpartiet i nord

Tilbake 9 prosentpoeng i Nordland. Tilbake 7 prosentpoeng i Troms. Tilbake 7,8 prosentpoeng i Finnmark.

NRKs valgekspert Bernt Aardal mener at vi ser et distriktsopprør mot Ap.

– En ser det særlig i Nord-Norge, der velgerne har gått fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, sier han.

NRKs valgekspert Bernt Aardal. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Fortsatt er ikke alle stemmene opptalt, men i Finnmark viser mer enn 95 prosent av stemmene at Arbeiderpartiet har gjort et dårlig valg:

– Arbeiderpartiet ser ut til å nærme seg sitt veldig dårlige valg i 2001. Prognosen viser at de ikke gjør noe godt valg for å si det forsiktig, sier statsviter ved Norges arktiske universitet, Eva Josefsen.

Det viser seg at Arbeiderpartiet går særlig tilbake i Alta kommune. Med 16,0 prosent oppslutning går partiet tilbake med hele 16,4 prosentpoeng.

– Sykehusdebatten kan slå ut her, det viser at de går mye ned, sier Josefsen.

I motsetning til Arbeiderpartiet går Frp kraftig opp med hele 11,8 prosentpoeng i kommunen, og 2,0 prosentpoeng opp i fylket.

Sp frem 63(!) prosentpoeng

Også i Nordland, og spesielt Andøya kommune er det en lokal sak som slår svært dårlig ut for Arbeiderpartiet med en tilbakegang på over 27 prosentpoeng.

– Det var kanskje ikke noe overraskelse. Vi var forberedt på et Senterparti-valg, men vi håper ennå på et regjeringsskifte og ser at veien frem bare blir litt lenger. Det kan hende det blir noen måneder eller fire år, sier leder Einar Åbergsjord i Andøya Arebeiderparti.

Det er nok spesielt Folkeaksjonen Bevar Andøya flystasjon som har gitt Senterpartiet en sold fremgang på ikke mindre enn 63,7 prosentpoeng.

Hilde Flobergseter, leder av Bevar Andøya Flystasjon. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Over 70 prosent til Senterpartiet er formidabelt. Men det ser ikke ut til at vi får det regjeringsskiftet vi hadde håpet på, sier Hilde Flobergseter, leder av Bevar Andøya Flystasjon.

– Ap får skylda for feil i distriktene

Etter hvert som resultatene fra distriktskommunene i Nordland kommer inn, gjentar det samme mønsteret seg: Arbeiderpartiet faller, mens Senterpartiet «stjeler» velgere og fosser fram. KrF og Venstre går litt tilbake, mens regjeringspartiene holder mer eller mindre stand.

– Det ser ut som at Ap får mye av skylda for det som har gått galt når det gjelder forholdet til distriktene i Norge. Det er ganske spesielt, sier politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve.

Skuffet i Troms

Martin Henriksen representerer Troms og Arbeiderpartiet på Stortinget. Foto: Arild Moe / NRK

Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Ap i Troms, innrømmer at valget er veldig skuffende.

– Dette er absolutt ikke et valgresultat vi hadde ønsket oss. Det er ikke noen i Arbeiderpartiet som er fornøyd med dette. For vår egen del, i Troms, må vi være ydmyke på at resultatet er som det er og lære av det, sier Henriksen.