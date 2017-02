Ekspertene tror Vedums framgang kan vare til valget

– Senterpartiet har bygget opp en troverdighet på distriktspolitikk som er nesten uslåelig. Partiets problem har vært at distriktspolitikk ofte ikke er så viktig i norsk politikk, men nå er den plutselig det, sier politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen til NRK.

Kommunereformen og andre reformer som oppfattes som distriktsfiendtlige kan ligge bak suksessen, tror hun.

– Selv om man nok faglig kan argumentere for hver og en av disse reformene, er helhetsinntrykket nok at reformene er dårlig nytt for utkantene, mener hun.

Ny dynamikk

Politisk kommentator Magnus Takvam i NRK. Foto: NRK

Mens Venstre havnet under sperregrensen, hoppet Sp opp 2,5 prosentpoeng til en oppslutning på 8,6 prosent på NRKs februarmåling. Flere andre målinger gir dem nesten tosifret oppslutning.

– Det er nå slik at Sp kan bidra til å redde Ap. På NRKs målinger er Sp nå det partiet på rødgrønn side som flytter flest velgere over blokkgrensen, og tar velgere fra både Frp og delvis også Høyre, forklarer NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

Han sier et sterkt Sp vil endre profilen på en regjering med Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister etter valget, og at flere partier allerede forsøker å få tilbake velgerne Sp har kapret.

– Sp vil oppleve angrep fra Høyre og tilpasning fra andre partier. Både KrF og Ap har justert sin politikk i retning av Sp, for eksempel i kommunereformen, mener Takvam.

Tydelig opposisjon

Nå tror Takvam det vil bli viktig for Sp å bevare profilen som et tydelig opposisjonsparti, dersom de skal beholde den gode oppslutningen inn mot valget.

– Mange husker da SV seilet høyt opp på meningsmålingene i 2005, men falt mot valget fordi de ble behandlet som et regjeringsparti og ikke et opposisjonsparti, sier han.

DN-redaktør Kjetil B. Alstadheim i «Politisk kvarter». Foto: NRK

Dagens Næringslivs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim tror imidlertid at den gode oppslutningen kan vedvare fram til valget.

– Hvis de bare hadde en sak å kjøre på, kunne de hatt et problem. Det har ett budskap som går igjen – for distriktene og mot sentralisering – men de har mye å snakke om. De kan snakke om sykehusstruktur, politiet, kommunereformen, landbruk og samferdsel, forklarer han.

– Det er på en måte «Make distriktene great again». Det kan gjøre at de kan få et godt valg, mener Alstadheim.