Sp-kilder om sonderingene: Krevende og vanskelig

Etter to tøffe dager med sonderinger i Hurdal nord for Oslo gikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV hver til sitt fredag. Først mandag skal de møtes igjen.

SONDERER: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum tok lørdagsfri for å være med partifeller. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum brukte lørdagen til å spise lunsj med den avtroppende stortingsgruppa på Holmenkollen restaurant.

I dress og grønt slips var Vedum i betydelig bedre humør enn han framsto som da han sjekket ut fra Hurdalsjøen hotell.

– Hvis jeg så stram ut, handlet det sikkert om at jeg var dypt nede i et eller annet politisk spørsmål. Det er alvor over den typen sonderinger som vi er inne i, sa Sp-lederen til NRK i sola på vei inn til restauranten.

LUNSJ: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum holdt avslutningslunsj for Bengt Fasteraune (t.v.) og resten av stortingsgruppa på Holmenkollen restaurant lørdag formiddag. Foto: Ida Cecilie Madsen / NRK

Helgepause

Men mandag er det slutt på høye glass og feiring. Da er Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad klare til å ta fatt på en ny runde med sonderinger.

Vedums fortrolige partner i sonderingene har så langt ikke kommentert samtalene overhodet.

– Jeg er ved godt mot. Det er jeg nesten bestandig. Nå skal vi kose oss og ha avslutning for stortingsgruppa, sier Arnstad til NRK.

ORDKNAPP: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad deltar i sonderingene med Ap og SV, sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Senere lørdag er det klart for den tradisjonelle middagen som Stortinget hvert fjerde år arrangerer for avgående representanter.

– Rekker dere noe annet enn å feste i helga?

– Nei, i helga har vi pause. Helga tar vi fri og så fortsetter vi sonderingene på mandag, sier Arnstad.

Vedum gleder seg også til kveldens festmiddag, som skjer samme dag som alle koronatiltakene fjernes. I utgangspunktet blir det ingen politiske samtaler, men Vedum er forberedt på litt av hvert.

– Kjenner jeg Jonas rett, så kommer han sikkert med et lite poeng borte i en krok, sier Sp-lederen.

FRI: Trygve Slagsvold Vedum er forberedt på at det blir noen samtaler om politikk også denne helgen, selv om det er pause i sonderingen i Hurdal. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Harde tak

Det store spørsmålet er hvordan samtalene, som Støre opprinnelig hadde håp om å få avsluttet før helgen, egentlig går.

Overfor NRK beskriver flere Sp-kilder prosessen nå som «krevende».

En partikilde som er orientert om sonderingene, sier frontene er allerede er steile, og at Senterpartiet har noen klare smertegrenser partiet ikke kan trå over.

Dermed kan prosessen ende med at Støre blir tvunget til å velge mellom Sp og SV, tror kilden.

Partitoppen viser samtidig til hva som kan bli konsekvensen på sikt hvis Støre skulle velge bort Sp, nemlig et Sp som ikke lenger vil være like knyttet til venstresiden i norsk politikk.

– Det spørs hva Jonas tør, sier kilden.

Stortingsgruppa til Senterpartiet markerte avslutningen på stortingsperioden med lunsj i Holmenkollen. Her er Willfred Nordlund, Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth og Heidi Greni. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Vil ikke kaste ut

Støre har selv sagt at det er opp til hvert parti om og hvor lenge de vil sitte rundt bordet. Da NRK spurte Ap-lederen rett før sonderingene startet om han kunne komme til å tvinge noen til å forlate bordet, svarte han nei.

– Så de som ønsker å sitte ved bordet, får sitte?

– Ja, det kan du si. Når vi har sondert gjennom, må vi på et tidspunkt sette strek og si om vi har grunnlag for regjeringsforhandlinger. Det er en ærlig sak. Da må hvert parti ta det ansvaret.

– Hvem er det som bestemmer om denne konstellasjonen med tre partier skal gå over til forhandlinger?

– Hvert parti må ta stilling til det.

Stoler på SV-støtte

I opposisjon de siste årene har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vært klar på at han ønsker å bytte ut Solberg-regjeringen. Han har samtidig ment at en «Sp/Ap-basert» regjering vil være det beste.

Uttalelser fra Sp-kilder om krevende samtaler, som også VG omtalte fredag, må ses i lys av den pågående sonderingsprosessen i Hurdal. Fredag forlot en alvorstynget Vedum hotellet etter en kortfattet presseorientering.

Før valget ga flere sentrale Sp-kilder uttrykk for at SV i realiteten ikke har noe annet valg enn å støtte en Støre-ledet regjering i Stortinget. Resonnementet hviler på at SV ikke vil avsette en slik regjering til fordel for en mer høyreorientert regjering.

Samtidig er det delte meninger i Sp om regjeringsspørsmålet. Sterke krefter ønsker en trepartiregjering hvor også SV er med, ikke minst ettersom de tre partiene fikk flertall i valget med 89 mandater.

SV-leder Audun Lysbakken var i godt humør da han møtte landsstyret sitt lørdag. Men sonderingene sa han fint lite om. Foto: Annika Byrde / NTB

Annerledes hos SV

Støre gjentar stadig at Arbeiderpartiet bare har én plan, nemlig en flertallsregjering med de tre partiene.

Også for SV-leder Audun Lysbakken, som i dag orienterte sitt landsstyre om prosessen i Hurdal, er dette utgangspunktet. Han var ordknapp om sonderingene i talen sin, men sier til NRK at han har lave skuldre og at han ikke føler noe tidspress.

– Jeg sa da jeg kom til Hurdal, at jeg er nysgjerrig på å se hva som er mulig. Det er jeg fortsatt, sier han.

SV-lederen har gjentatt utallige ganger at det er det politiske gjennomslaget som er viktig for partiet, ikke statusen som regjeringsparti. Dermed kan prosessen også ende med at SV går i opposisjon, ifølge partilederen.

Sentrale kilder i SV har overfor NRK pekt på at det hviler et stort ansvar på Støre for å få partiet med i regjeringsforhandlinger. Ap må bidra til å dra lasset i saker som er viktige for SV, påpekte én partikilder før sonderingene startet.

Helgepause

I Hurdal har partilederne Støre, Lysbakken og Vedum bare hatt med seg nestlederne Hadia Tajik (Ap), Kirsti Bergstø (SV) og parlamentarisk leder Marit Arnstad (Ap). De seks møtes igjen mandag for å sondere videre.

De har tatt for seg vanskelige saker, i håp om å få avklart om det er grunnlag for formelle regjeringsforhandlinger.

NRK omtalte fredag at det pågår en kamp i kulissene for en ny organisering av departementene.

Krefter i Sps stortingsgruppe har bedt toppene som sonderer, om å kreve at en ny regjering samler rovdyrforvaltning, natur og landbruk i samme departement.

Samtidig har SV lenge ivret for å legge ned Olje- og energidepartementet i sin nåværende form og erstatte det med et nytt Klima- og energidepartement.

Hvordan sonderingsprosessen videre vil forløpe, er uklart. Lysbakken vil ikke si hvor lenge han tror sonderingene vil vare.

– Jeg er ikke så opptatt av det heller. Vi bruker tiden godt, sier han.

Kilder NRK har vært i kontakt med, antyder at det kan bli sonderinger mandag og tirsdag, med åpning for forhandlinger onsdag. Men muligheten for at ett av partiene forlater sonderingene før den tid, kan ikke utelukkes.