Grande om sonderinger: Ikke lett å skvise ut noen

Hun har en liten hilsen med på veien til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, som samles til sonderinger på Hurdalssjøen hotell torsdag.

– Det å skvise ut andre i en slik forhandling er ikke alltid så lett, sier hun på NRKs politisk kvarter.

– Du kan bare velge om du skal gå selv eller ikke. Det er kanskje en erkjennelse som nå siger inn over Senterpartiet, legger eksstatsråden til.

Den tidligere Venstre-lederen har de siste åtte årene vært med på flere runder med både samtaler, sonderinger og forhandlinger.

I 2013 endte sonderingene med at Venstre ikke gikk inn i regjeringen, mens utfallet ble motsatt i 2018.

Vedum-avklaring

Både Ap og SV ventet i starten av denne uken på en avklaring fra Senterpartiet, og mandag ettermiddag kom den: partiet vil sette seg ned til sonderinger med både Ap og SV.

Det var både Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken godt fornøyd med. Sonderingene skal avklare om det er grunnlag for å forhandle, ifølge Støre.

– Hva vil du si til ett av partiene som eventuelt peker på det andre og sier at de ikke vil snakke mer med dem i samme rom?

– Det er ikke situasjonen. Nå er situasjonen at de vil snakke sammen. Og jeg har snakket med hver av dem og fått den tilliten fra hver av dem til å gjøre det, sa Ap-lederen til NRK mandag.

SJEF: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre inviterte denne uken formelt Sp og SV til sonderinger. Foto: Annika Byrde / NTB

– Hvem er det som bestemmer om denne konstellasjonen med tre partier skal gå over til forhandlinger?

– Hvert parti må ta stilling til det.

– Så de som ønsker å sitte ved bordet, får sitte?

– Ja, det kan du si. Når vi har sondert gjennom, må vi på et tidspunkt sette strek og si om vi har grunnlag for regjeringsforhandlinger. Det er en ærlig sak. Da må hvert parti ta det ansvaret.

Støre varsler at sonderingene ikke skal vare altfor lenge og antyder en tidsramme på dager snarere enn uker.

«Full tillit»

Senterpartiet gikk til valg på en Sp/Ap-basert regjering, men setter seg nå likevel altså ned med SV.

I Sp er det likevel vanskelig å få øye på kritiske røster.

– Jeg har full tillit til at partiledelsen gjør kloke vurderinger på våre velgeres vegne og mener at de nå må få ro til å gjøre jobben sin: finne ut av hva som gir mest mulig gjennomslag for Sps politikk, sier Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes til NRK.

Senterungdommens leder Torleik Svelle sier det er naturlig at de tre partiene setter seg ned med hverandre, og at det er i tråd med landsmøtets vedtak.

– Er dette et skritt mot en flertallsregjering, hvor både Sp og SV er med?

– Nei, det oppfatter ikke jeg det som. Senterungdommens inngang og rolle er at sakene er det viktigste.

Han viser til at ungdomspartiets fremste krav er en regjering som stopper sentraliseringen, skaper nye, grønne jobber for ungdom på bygda og sørger for et løft for psykisk helse.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kom med nyheten om sonderingene etter at partiet hadde ønsket sin stortingsgruppe med 28 representanter velkommen mandag.

BRAKVALG: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum samlet mandag hele den nye stortingsgruppen for første gang. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Smertegrenser

Under sonderingene i Hurdal noen mil nord for Oslo vil Ap, Sp og SV måtte teste ut hvor smertegrensen går i de tre partienes kjernesaker.

En annen dreven «sonderer», nemlig Frps tidligere nestleder Per Sandberg, sier det handler om å måle den reelle avstanden mellom partiene og drive en form for skyggeboksing.

– Sonderinger er den perioden man bruker på å se hvorvidt det er noen vits i å være med videre inn i forhandlinger. Da skal man legge alle «absolutter» på bordet, slik at man ikke kaster bort tid på å gå inn i forhandlinger man ser er helt umulige, sier han til Politisk kvarter.

Støre bekreftet mandag at han hadde hatt tett kontakt med Vedum, også gjennom helgen, for å gjøre viktige avklaringer. Men han ville ikke gå inn på hvilke politikkområder det var snakk om.

Mange saker forener de tre partiene, men de er også uenige på en rekke punkter.