Advarer mot SVs «superdepartement»

– Tida jobber til vår fordel, sier SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski til NRK.

Hun fronter partiets krav om å opprette et nytt Klima- og energidepartement dersom de rødgrønne vinner valget.

Tanken har vært framme før, men ble relansert i et intervju med Klassekampen i juni. Da var det nettopp blitt klart at ansvaret for eieroppfølgingen av Equinor skulle flyttes ut av Olje- og energidepartementet og over til Næringsdepartementet.

– Det var et klokt valg av dagens regjering og et naturlig første skritt på det som SV nå tar til orde for, sier Kaski.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener det er på høy tid å opprette et felles Klima- og energidepartement. Foto: Mats Rønning/NRK Foto: Mats Rønning/NRK

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Bellona sier nei

Bellona-leder Frederic Hauge er svært skeptisk til SVs forslag.

– Vi er imot det, både av praktiske og prinsipielle årsaker. Selv om vi forstår drømmen om et slags superdepartement som skal fikse opp i alt, sier han til NRK.

Han mener det var riktig å viktig å flytte Equinor og Petoro til Næringsdepartementet, men mener prinsipielt at dagens departementsstruktur bør beholdes.

– Da vil det være igjen i Olje- og energidepartementet å gi lisenser og utarbeide politikk. Det er viktig at dette er atskilt fra dem som skal kontrollere dette med tanke på miljøkravene. Vi ser hele veien at det er to motpoler, og det bør det også være i framtiden, sier Hauge.

Han er også urolig for at klimaperspektivet vil bli slukt av energiinteressene i et nytt departement.

– Det er ingen tvil om at Olje- og energidepartementets kultur i stor grad vil kunne spise opp det man har i Klima- og miljødepartementet. Men de prinsipielle sidene er viktigere her. Vi skal ha et sterkt tilsyn, god kontroll og miljøfaglig ressursforvaltning, sier Hauge.

Bellona-leder Frederic Hauge. Foto: Ole Dalen / NRK

Foreslått før

Ideen om å slå Olje- og energidepartementet sammen med Klima- og miljødepartementet er ikke ny. Allerede i 2009 kom Senterpartiets tidligere leder Åslaug Haga med forslaget om en «grønn superminister» med ansvar for olje, energi og miljø.

Tidligere Sp-leder Åslaug Haga kom med sitt forslag i 2009. Her fra en høring på Stortinget noen år senere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Og tidligere i år- da hun møtte til kontrollhøring på Stortinget - sa Haga at hun «møtte oljeveggen» som statsråd på feltet i 2008 og 2009.

I denne høringen beskrev hun ifølge NTB et «jerntriangel» mellom Olje- og energidepartementet (OED), Finansdepartementet og Statsministerens kontor (SMK), som enstemmig prioriterte olje og gass.

Kaski mener det er liten grunn til å tro at forholdene har endret seg monumentalt siden den gang.

– I dag har oljesida veldig stor makt i departementet. Det er lurt nå å skille olja fra den øvrige energipolitikken. Nå skal vi avrunde oljealderen med stil, samtidig som vi virkelig setter fart på det grønne skiftet, sier Kaski.

Venstre ville samle

I 2012, et år før partiet skulle sikre parlamentarisk flertall for en ny borgerlig regjering, var det Venstres tur til å lansere forslaget om å slå sammen de to departementene. Det skjedde samme år som Miljøverndepartementet markerte sitt 40-årsjubileum.

– Klimautfordringen er den største miljøutfordringen. I dag har Miljøverndepartementet få virkemidler og tiltak å sette inn, sa Guri Melby, som i dag både er statsråd og Venstre-leder i et intervju med Dagsavisen.

Siden den gang har ansvaret for Enova blitt overført til det som i dag heter Klima- og miljødepartementet, så noen virkemidler rår dagens statsråd over.

Venstre-leder Guri Melby tok til orde for sammenslåing i 2012. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

LES: Vil ha Venstre-krav: Ikke regjering uten olje-nei

- Statsministeren bestemmer

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er på langt nær like kategorisk nå som hans partileder var i 2012:

– Det er statsministeren sitt privilegium å organisere departementsstrukturen. Jeg synes Klima- og miljødepartementet fungerer godt, sier Rotevatn og fortsetter:

– Jeg har ikke så mange tanker om hvordan departementsstrukturen skal være. Iallfall ikke som jeg har lyst til å dele. Det får en ta etter valget, sier Rotevatn til NRK.

Klimaminister Sveinung Rotevatn var denne uka på reise og besøkte blant annet Alta. Foto: Kristian Sønvisen Bye

Ap avventer

Arbeiderpartiets energi- og klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide sier SVs forslag faktisk er noe flere europeiske land prøver ut - og viser til Frankrike, Spania, Sveits og Italia som eksempler.

– Men nå skal vi først forsøke å vinne valget, og så får vi se på selve departementsstrukturen etterpå, poengterer han.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide mener det ikke er rett tidspunkt om snakke om endringer i departementsstrukturen nå. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Selv om Ap-profilen verken vil kvittere ut - eller blankt avvise - SVs krav nå, sier han at klimasaken skal være «rammen rundt all politikk».

Flere av de mest toneangivende miljøorganisasjonene har over tid vært skeptiske til ideen om å legge all energipolitikk inn under et nytt og større klimadepartement. Det gjaldt også Naturvernforbundet, som i sin tid ble ledet av Lars Haltbrekken.

Nå går han helhjertet inn for forslaget i kraft av sitt verv som stortingsrepresentant for SV. Det gjorde han ikke i 2009:

– Det å foreslå en sammenslåing er et lettvint forslag som gir inntrykk av at man gjør noe bra for miljøet, men som i realiteten betyr det motsatte. Det vil svekke miljøinteressene kraftig, de vil overkjøres av oljeinteressene i OED, sa Haltbrekken, som altså den gang ledet Naturvernforbundet.

Superstatsråd?

Bellonas Frederic Hauge er like kritisk nå som Haltbrekken var til forslaget i 2009. Han går langt i å antyde at SV kan komme til å angre på forslaget sitt, dersom Senterpartiet får grep om et nytt og sammenslått departement.

– Vi er vel like skeptiske som SV til at olje- og energiministeren blir Ola Borten Moe. Skal han da også være miljøminister, eller kan SV komme til å tenke at det er bedre å sikre denne statsrådsposten selv? spør Hauge.

– Hvilket parti bør få æren av å lede dette «superdepartementet»?

– Nei, jeg skal ikke begynne å forhandle om posisjoner før valget. Vi skal vinne dette valget først, svarer SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Men det vil vel være en viss forskjell om departementet ledes av en statsråd fra Senterpartiet eller SV?

– Uansett må det ledes på vegne av en plattform som regjeringspartiene blir enige om. Og vi går inn i slike forhandlinger for å få mest mulig gjennomslag, sier hun.