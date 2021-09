Kjemper for «superdepartementer» – helgepause i sonderinger

På et hastig innkalt pressetreff fredag ettermiddag sa partilederne i Ap, Sp og SV at sonderingene pågår i en god tone og at de vil fortsette etter helgen.

– Vi fortsetter på mandag, i samme takt og tone, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Partitopper fra Ap, Sp og SV har torsdag og fredag vært samlet på Hurdalsjøen hotell for å undersøke muligheten for å danne en rødgrønn flertallsregjering.

Men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjentok så sent som torsdag at partiet gikk til valg på en Sp/Ap-basert regjering. I dag hadde dette å si:

– På bakgrunn av de sonderingene må vi se om det er grunnlag for forhandlinger for den ene eller andre regjeringskonstellasjonen.

Ordknappe ledere

Rundt en time etter møtet med pressen kom Støre ut til den svarte bilen som ventet på ham. Lysbakken hadde reist like før, og NRK ville vite om Støre hadde brukt den siste timen på samtaler med Vedum på tomannshånd.

– Jeg har snakket med folkene mine, jeg, sa en svært ordknapp Støre, som gjentatte ganger understreket at han ikke hadde mer å si nå enn han alt hadde sagt under pressemøtet.

Like etter at Støre reiste, kom Vedum til hotellresepsjonen for å sjekke ut og reise hjem til Stange i sin dieseldrevne VW-pickup.

– Nå skal vi bruke tida på en god måte. De har vært seriøse og ordentlige samtaler, sa han.

Fredag ettermiddag tok partiene helg, og sa de ville fortsette sonderingene mandag. Foto: Torstein Bøe / NTB

På spørsmål om partiene er nærmere en løsning som omfatter alle tre, svarte en noe bister Vedum som følger:

– Nå har vi de samtalene vi har, og så får vi bruke den tida og kartlegge de mulighetene som er.

«Superdepartement»

Svært lite har sivet ut om hva som foregår inne i selve forhandlingsrommet.

Men NRK får bekreftet at krefter i Senterpartiets stortingsgruppe har bedt toppene som sonderer, om å kreve at en ny regjering samler rovdyrforvaltning, natur og landbruk i samme departement.

Det er grunn til å tro at dette er blitt et tema i sonderingene, men NRK har ikke fått dette endelig bekreftet.

Audun Lysbakken og Jonas Gahr Støre diskuterer utenfor Hurdalsjøen hotell. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Det pekes på at olje enten kan legges inn under Klima- og energidepartementet, eller under Næringsdepartementet.

Videre antydes det også at reiseliv kan være en del av et nytt departement som samler landbruk, natur og rovviltforvaltning.

Kan kaste kortene

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og hans nestleder Hadia Tajik har fortsatt håp om å få med seg Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på reelle forhandlinger om regjeringsdannelse.

Det kan hende at partiene neste uke går rett fra sonderinger og over til formelle forhandlinger, men dette vil trolig kreve forankring i partiene. Samtidig er muligheten til stede for at ett eller to partier kaster kortene.

En rekke vanskelige saker er blitt løftet i de forberedende samtalene i Hurdal, også spørsmål som har kraft i seg til å splitte det rødgrønne laget.

SONDERINGER: SV-leder Audun Lysbakken (t.v.), Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sps parlamentariske leder Marit Arnstad spiste middag sammen på Hurdalsjøen hotell torsdag kveld. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Flytte oppgaver

Hvordan departementene skal deles inn, er et spørsmål som må avklares før en ny regjering kan komme på plass.

Ved å flytte på ansvarsoppgaver kan nye «superdepartementer» bli opprettet. SV har lenge ivret for å legge ned Olje- og energidepartementet i sin nåværende form og erstatte det med et nytt Klima- og energidepartement, som NRK kunne fortelle allerede i sommer.

I Senterpartiet har altså krefter i stortingsgruppen spilt inn å samle rovvilt, natur og landbruk under samme paraply.

Som NRK tidligere har meldt, vil SV, hvis partiet går i regjering, sikte mot ministerposter innenfor områdene arbeid, sosial, klima og energi, ifølge to sentrale kilder med kjennskap til prosessen.

Arbeiderpartiet har så langt ikke kommentert SVs krav om superdepartementer. Det er derfor uklart hvordan partiet stiller seg til ønskene fra de to juniorpartnerne.

Også SVs plan om å legge en eventuell regjeringsplattform ut til uravstemning, skal ha vært tema i sonderingene. Senterpartiet har ikke lagt skjul på at partiet oppfatter planen som problematisk.

Tett program

I helgen er partitoppene opptatt av andre ting enn sonderinger.

SV-leder Audun Lysbakken taler til partiets landsstyre lørdag formiddag. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er opptatt med konfirmasjon søndag.

Lørdag kveld er det en større stortingsmiddag i Oslo rådhus for representanter som nå takkes av.

På et eller annet tidspunkt vil også Senterpartiet orientere og informere sin stortingsgruppe om prosessen i Hurdal, men det er ikke varslet et slikt møte i helgen.

Senterpartiets ulike fraksjoner på Stortinget har utarbeidet to sider lange notater med konkrete punkter på sine områder, ifølge en partikilde. Fristen for å levere fra seg notatet var fredag.

Arbeiderpartiet har varslet at også eventuelle regjeringsforhandlinger vil foregå på Hurdalsjøen hotell noen mil nord for Oslo.