Politiet om DNA-beviset: – En sterk indikasjon

I begynnelsen av september slapp politiet nyheten om at en mann i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Politiet sa at DNA-treff var en medvirkende årsak til at mannen ble siktet

Mannen ble pågrepet onsdag for to uker siden og senere fengslet i fire uker. Han anket avgjørelsen.

I tillegg til å være siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995, er han mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Han nekter for begge deler. DNA-beviset og kjennelsen gjelder drapet på Birgitte Tengs.

Birgitte Tengs ble drept i 1995.

– Min klient er skuffet over lagmannsrettens avgjørelse, samtidig var han forberedt på at dette kunne bli utfallet. Han legger til grunn at politiet nå bruker disse ukene på å etterforske han ut av saken. Min klient nekter fortsatt straffskyld, sier forsvarer Stian Kristensen.

FORSVARERE: Stian Kristensen og Stian Bråstein. Foto: HÅKON JONASSEN NORHEIM / NRK

– Sterk indikasjon

I kjennelsen kommer det frem at DNA-undersøkelsen harmoniserer med flere av den siktede mannens Y-markører enn man man vanligvis tester for i Norge. Politiet mener dette er en «sterk indikasjon» på at det er gjort treff som samsvarer med den siktedes farslinje.

Det er tidligere kjent at DNA-analysene er gjort ved det verdensledende instittuttet GMI i Innsbruck i Østerrike.

Tina Jørgensen ble drept i 2000. Foto: Privat/ Erlend Frafjord / NRK

Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen som dermed fortsatt må sitte fire uker i varetekt.

Retten mener det er liten grunn til å at personen som har lagt igjen biologiske spor i en av prøvene som er analysert, er noen annen enn den som har utført drapshandlingen.

Retten er også enig med politiet i at det siktede har forklart om hvor han var drapsnatten, samt tidligere straffehistorikk, er med på å underbygge mistanken.

Sår tvil om DNA-beviset

Den siktede mannen i 50-årene anket fengslingen og viste blant annet til at det ikke var noe fare for bevisforspillelsesfare så lenge etter drapet.

I anken viser han til at DNA-treffet i saken også kan gjelde alle mannlige familiemedlemmer i arvelinjen, potensielt sett uten avgrensning tid. Han mener DNA-materialet i saken også kan gi treff opp mot «et ukjent antall mannlige etterkommere langs farslinjen hans».

Lagmannsretten mener det er en «reell og konkret fare» for at den siktede kan ødelegge bevis om han ikke blir sittende i varetekt, står det i kjennelsen.

Siktede mener det ikke er grunnlag for å tro at han tidligere har ødelagt bevis, «selv om det har vært stort fokus på saken i mange år».

To år gammel test

Den siktede mannen i 50-årene er heller ikke enig med tingretten i at etterforskningen av saken er i en innledende fase. Han viser til at resultatet av DNA-analysen har vært kjent for politiet i to år, og at etterforskningen i denne perioden har vært rettet mot siktede.

Lagmannsretten er uenig i dette. De viser til at etterforskningen som nå pågår er i en tidlig fase, selv om DNA-et som kan knytte han til saken stammer fra en to år gammel test.

«Tiden som har gått siden drapet, gjør at vitneforklaringene blir mer sårbare for påvirkning utenfra enn ellers. I denne fasen vil etterforskningen blant annet dreie seg om alibiet til andre personer med lignende DNA-profil som den sikta, for enten å stadfeste eller redusere mistanken som er oppstått mot siktede etter DNA-analysen» skriver retten.

Den siktede viser til at det lenge har gått spekulasjoner om hans rolle i saken, blant annet i en bok fra 2015.

Dette året ble boka «Hvem drepte Birgitte Tengs?» utgitt. I boka omtaler forfatter Bjørn Olav Jahr den siktede mannen som en av flere politiet burde ha undersøkt nærmere etter drapet».

I kjennelsen fra lagmannsretten kommer det fram at politiet har sittet på DNA-spor som peker mot den siktede mannen i to år, og at etterforskningen de siste årene har vært knyttet til dette. DNA-et som er sikret er ifølge kjennelsen av en sånn art at den gir sterke indikasjoner på farslinja til den siktede. I den ferske kjennelsen kommer det fram at politiet nå gjør etterforskningsskritt rundt mannlige slektninger av mannen i 50-årene.