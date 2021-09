Politiet kontaktet bilopphugger: Her er bilen Tina-mistenkte kjørte

Den drapsmistenkte mannen har tidligere forklart til politiet at han var i Stavanger den natta Tina Jørgensen forsvant.

Han hadde kjørt sin egen «plommerøde» bil fra hjemmet på Haugalandet til Stavanger for å bo og arbeide på et oppussingsprosjekt.

Nesten 21 år etter drapet jobber politiet nå med å kartlegge alle hans bevegelser på drapsnatta. Målet er å finne ut nøyaktig hvor han var da Tina sist ble sett.

– Han er mistenkt for drapet, og derfor er det viktig å kartlegge hvor han befant seg da Tina forsvant og ble drept, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Satellittbilde av bilen i 2009, før den ble vraket året etter. Den nye eieren av bilen har overfor NRK bekreftet at dette var bilen hans.

NRK har sporet opp bilder av bilen mannen har forklart politiet at han kjørte helga Jørgensen forsvant.

Kjøpte bilen

NRK har også vært i kontakt med flere av de som eide bilen etter at mannen i 50-årene solgte den.

– Det er ting som jeg ikke visste om før nå. Bilen har vært via to bilfirmaer hvor vi kjøpte bilen og en sjekker jo ikke i dybden hvem som har eid bilen tidligere. En kan jo gjøre tanker i etterkant, men det blir litt søkt å tenke på i ettertid, sier mannen.

Et halvt år før Tina Jørgensen ble drept i 2000, kjøpte den mistenkte mannen en burgunder Opel Vectra. Fargen på bilen har blitt beskrevet som «plommerød» i tidligere avhør med politiet.

Innehaver av Olas bil, Ola Utvik på Karmøy. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Offentlige registre viser at mannen eide bilen inntil han leverte den inn til en bilforretning i 2005. Siden har den hatt flere eiere på Vestlandet før den ble levert inn for vraking hos Olas bil 26. november 2010.

– Vi har i mange år tatt bilder av vrakene våre, selv om det den dag i ikke er lovpålagt. Etter at NRK fant bilen hos oss har også politiet tatt kontakt. De vil få bildet oversendt i dag, fredag, sier innehaver av Olas bil, Ola Utvik til NRK.

– Ble tipset om bilen

I arbeidet med å kartlegge bevegelsene hans undersøker politiet den vrakede bilen.

– Vi kartlegger også hvilke kjøretøy han har hatt. Men vi kan ikke si noe konkret om hvilke undersøkelser og funn vi har gjort. Det er et arbeid som pågår og som vil fortsette. Jeg har ingen opplysninger utover at vi ble tipset om at det eksisterte bilder av denne bilen, og vi har derfor vært i kontakt med dette firmaet som var i besittelse av disse bildene, sier politiadvokat Soma.

– Har ikke denne bilen vært undersøkt tidligere?

– Det vet jeg en del om, men jeg har ingen kommentar til media om det, sier Soma.

Mannen har etter det NRK vet, eid ti ulike biler de siste 25 årene.

NRK vet at politiet har henvendt seg til den siste, registrerte eieren av Opelen. Denne kontakten fant sted tidligere denne uken.

NRK kjenner til 18 biler som er undersøkt i forbindelse med etterforskningen, og dette er ikke en av dem. Politiet ønsker ikke å kommentere dette nå.

Nekter straffskyld

Mannen i 50-årene ble i forrige uke pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Sør-Vest politidistrikt opplyste at han også er mistenkt for Jørgensen-drapet.

Mannens forsvarere ønsker ikke å kommentere denne saken overfor NRK.

Ifølge forsvarer Stian Kristensen samarbeider mannen i 50-årene med politiet i avhør, men nekter for å ha noe med de to drapene å gjøre.

ÅSTEDET: Tina Jørgensen ble funnet nesten 30 kilometer unna det politiet mener er åstedet i saken. Hun ble funnet skjult i en kum ved Bore kirke en måned etter hun sist ble sett. Foto: Alf Ove Hansen / NTB

Etterlyste biler etter drapet

Kort tid etter Tina-drapet gikk politiet ut og ba om tips om biler vitner hadde observert i Stavanger rundt det tidspunktet 20-åringen sist ble sett i live.

Det var spesielt to bilobservasjoner politiet ønsket tips om.

Bilobservasjon

Et vitne fortalte politiet at hun hadde sett en kvinne som passet beskrivelsen til Tina sette seg inn i en gammel «mørk gullfarget eller muligens burgunder» bil.

Ifølge etterlysningen var bilen muligens en Mazda eller Datsun. Ifølge vitneobservasjonen ble sett utenfor et utested ved Strandkaia sentrum ved 02-tiden på forsvinningsnatten.

Bilobservasjon

Politiet ønsket også tips om en annen bil som hadde stått parkert ved Statoil-stasjonen i Haugesundsgaten ved 02.00 – 02.30-tiden. Ifølge vitneobservasjonen skal det ha vært rød og gul liten personbil av ukjent merke.

Snakket om bil i avhør

Både i 2001 og i 2013 var mannens bevegelser i Stavanger den aktuelle helgen et tema i avhør. Han har forklart at han husker helgen godt, fordi han kolliderte sin plommerød Opel Vectra med en drosje.

Han har forklart at han kjørte opp Muségata og kom for langt ut i veibanen og kolliderte med en drosje som var på vei ned den samme gata.

Det rår tvil om at det skjedde natt til fredag, eller natt til lørdag og det var ingen nødetater på stedet da kollisjonen skjedde septembernatta 21 år siden.

Her, i Muségata i Stavanger, skal den nå mistenkte i Tina-saken ha kollidert med en drosje.

På skademeldingsskjemaet står det at kollisjonen skjedde 23. september. Men siden klokkeslett mangler, er det uvisst om partene mente natt til lørdag eller natt til søndag.

Skademeldingsskjemaet ble fylt ut på drosjeeierens kontor et par dager senere, fordi sjåføren ikke ville oppholde drosjepassasjerene unødig i bilen.

– Vi kartlegger alle bevegelsene til mistenkte, og vi kan ikke på dette tidspunktet si noe konkret om hvilke undersøkelser som er gjort og hvilke resultater som foreligger etter de undersøkelsene, sier politiadvokat Soma.

«Nervøs»

Taxisjåføren som var involvert i ulykken ble sommeren etter, i 2001, innkalt til avhør hos politiet. Han bekreftet hendelsesforløpet som forårsaket ulykken, og ifølge hans forklaring var det bare en person i den burgunderrøde Opel-en.

Han husket at føreren av den andre bilen virket «veldig nervøs» og «svettet» da de snakket sammen etter ulykken. Vitnet sier også at han tenkte at dette hadde med kollisjonen å gjøre.

Brukte kun egen bil

I tidligere avhør har politiet spurt om mannen hadde tilgang til, eller brukte noen andre biler den helgen har var i Stavanger, men dette avviste han.

Han ble også spurt om han jobbet som pirattaxi-sjåfør i Stavanger, noe han nektet for. Han forklarte også at han hadde sluttet å plukke opp haikere, men at dette var noe han hadde gjort tidligere.

Satt på i bilen

På starten av 2000-tallet ble den mistenkte mannen dømt for flere tyverier og innbrudd hos kvinner. Lena var en av flere unge kvinner som ble oppsøkt og frastjålet ting av mannen i 50-årene.

PREGET: Lena forteller at innbruddet i 2003 har preget henne. Ti år etter innbruddet, i 2013, ble hun påminnet om saken da politiet etterforsket mannen i forbindelse med Tina-saken. Nå er han på nytt i politiets søkelys og siktet i Tengs-saken. Foto: Ola Mjaaland / NRK

I avhør har Lena forklart at hun ble plukket opp av denne mannen på vei hjem fra byen, i en burgunderrød sedan. Hun mener dette skjedde høsten 2002, før mannen brøt seg inn hos henne i 2003.

Hun synes det er ekkelt å vite at hun ble oppsøkt av mannen i en bil som politiet nå er i, i forbindelse med drapet på Tina Jørgensen.

– I etterkant er det veldig rystende å tenke på at jeg kunne blitt et offer med tragisk utfall. Hvis det er slik at han har gjort dette. Jeg vet ikke om bevisene og tør ikke si noe om dets, sier Lena.