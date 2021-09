Aksjonerte mens siktede var på ferie: Derfor ble han pågrepet nå

Fredag kom nyheten om at en mann i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Samme mann er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

20 år gamle Tina Jørgensen ble sist sett ved 01.30-tiden natt til søndag 24. september 2000.

Den nå Tengs-siktede mannen, ble tidlig avhørt i Tina Jørgensen-saken. Men 13 år etter drapet laget politiet en rapport som avsluttet etterforskningen mot flere menn. Om mannen i 50-årene står det: «Ut fra en samlet vurdering, har vi kommet frem til at han avsluttes som alibikandidat.»

Mannen er dømt en rekke ganger før og etter de to drapene. Etter det NRK vet er han ikke straffedømt siden 2005, da han blant annet ble dømt for å ha brutt seg inn og stjålet ting hos flere kvinner i Stavanger.

NRK har vært i kontakt med flere personer som kjenner den nå drapssiktede mannen i 50-årene. Fra flere hold bekreftes det uavhengig av hverandre at mannen reiste mye i Norge med bilen sin de siste årene.

Politiet sier mannen var på ferie da han ble pågrepet onsdag i forrige uke.

ETTERFORSKER: Politiinspektørene Lars Ole Berge og Unni Byberg Malmin. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK Rogaland

– Han ble pågrepet på Lista i Farsund kommune. Han var på gjennomreise og ferie, og pågripelsen foregikk udramatisk, sier politiinspektør Lars Ole Berge til NRK.

Politiinspektøren ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer rundt pågripelsen eller kjøretøyet mannen satt i.

– Vi har tatt flere beslag som vi nå har kontroll på, sier Berge.

– Nødvendig å ettergå resultatene

Den siktede mannen har vært avhørt som vitne i forbindelse med Tengs-saken. I 2002 ble det hentet inn en referanseprøve av mannen, som ble undersøkt opp mot DNA-materiale fra åstedet. Undersøkelsene i Østerrike førte ikke til treff på siktede.

I 2019, etter at Cold Case-enheten i Kripos hadde anbefalt å se på saken på nytt, ble det igjen sendt DNA-materiale til Østerrike.

To drap som rystet Norge Du trenger javascript for å se video.

Politiinspektør Lars Ole Berge sier fredag at det var snakk om retesting av prøver som var sendt inn tidligere, samt ny testing av beslaglagte klær. Denne gangen fikk man treff på den nå siktede mannen i 50-årene.

– Hvorfor pågrep dere ikke mannen etter svar på prøver i 2019?

– Det var nødvendig for politiet å ettergå og gå videre på de resultatene man fikk da, også med tanke på hvilken type oppmerksomhet det var rundt disse sakene. Vi ønsket å forsikre oss om at vi hadde et tilstrekkelig grunnlag for en pågripelse. Jeg kan ikke gå i detalj, men det har vært en vedvarende prosess med et verdensledende institutt, som vi har samarbeidet tett med, sier Berge.

Kolliderte med taxi

Mannen i 50-årene nekter straffskyld. Hans forsvarer er kritisk til at politiet har gått ut med mistanken i Tina Jørgensen-saken, så lenge de ikke har nok bevis i saken til å sikte ham.

– Vi etterforsker saken videre for å styrke eller svekke hans mistenkt-status. Både med tanke på å ettergå opplysninger som vi allerede har i saken og kartlegge hans bevegelser i Stavanger på det tidspunktet Tina Jørgensen forsvant, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

FUNNSTEDET: Tina Jørgensen ble funnet av politiet i en kum ved Bore kirke. Foto: Carina Johansen / NTB

Det var to av hendelser som politiet tidlig fattet interesse i rundt den mistenkte mannen. En kollisjon han var involvert i, og en blotter-hendelse mannen nekter for.

Blottingen skjedde ifølge politiet ved Kvernevik i Stavanger klokken 23, natten før Tina Jørgensen forsvant. Politiet skriver i en rapport at moduset er likt det mannen tidligere er dømt for.

Politiet avhørte både taxisjåføren og den mistenkte mannen som var involvert i en kollisjon i Stavanger sentrum, om natten helga Tina Jørgensen forsvant. Taxisjåføren sier i et avhør at han husker at mannen virket «veldig nervøs» og «svettet». Vitnet sier også at han tenkte at dette hadde med kollisjonen å gjøre.

Vil gå gjennom bevegelser

Det var ingen nødetater på stedet da kollisjonen skjedde. I avhør sier mannen at han ikke husker om kollisjonen skjedde natt til lørdag eller natt til søndag, da Tina Jørgensen forsvant. Taxisjåføren ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Politiet vil nå ettergå bevegelsene til mannen i sterkere grad enn tidligere.

– Det er sentralt å finne hans bevegelser den aktuelle helgen Tina forsvant. Både vitneavhør og andre opplysninger kan være med å belyse det, sier politiinspektør Byberg Malmin.