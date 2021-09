Slik kartlegger politiet den mistenktes bevegelser i Tina-drapet

Mannen i 50-årene er mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen, men politiet har bekreftet at de ikke har noe DNA som knytter ham til saken.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma bekrefter overfor NRK at de har blitt gjennomført en rekke nye vitneavhør etter at mannen ble varetektsfengslet fredag i forrige uke.

– Jeg har ikke antallet på hvor mange avhør som er tatt eller som planlegges, men det er personer som har vært inne til avhør før og personer som ikke tidligere er avhørt, sier han til NRK.

Han bekrefter at det samme gjelder for Birgitte-saken, hvor mannen nå er siktet for drap. De to sakene etterforskes nå parallelt av politiet i Sør-Vest politidistrikt. De opplyser at ca. 20 etterforskere nå ser på sakene på nytt.

Nye og gamle undersøkelser

Politiets etterforskning i Tina-saken dreier seg nå mye om å kartlegge mannens bevegelser den natta 20-åringen ble drept.

NYE AVHØR: Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at de har kommet i kontakt med helt nye vitner i både Tina- og Birgitte-saken. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det dreier seg om nye avhør av vitner. Det dreier seg om gjennomgang av opplysninger som allerede ligger i materiale og det dreier seg om tekniske undersøkelser, sier politiadvokaten.

Han ønsker ikke å gå noe nærmere inn i hva de nye tekniske undersøkelsene går ut på.

– Han er mistenkt for drapet, og derfor er det viktig å kartlegge hvor han befant seg da Tina forsvant og ble drept, sier Soma.

Ifølge forsvarer Stian Kristensen samarbeider mannen i 50-årene med politiet i avhør, men nekter for å ha noe med de to drapene å gjøre.

Drapet på Tina Jørgensen Ekspandér faktaboks 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.

26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel.

31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker.

*23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.

Sakene ble henlagt i 2003.

*16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.

17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken.

9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt.

12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold».

18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken.

* 23. september 2017 ble boka «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept.

26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang.

6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppa har så vidt startet arbeidet.

3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Undersøker telefonsamtale drapsnatta

Den mistenkte mannen var bosatt på Haugalandet, men var i Stavanger den dagen 20 åringen ble drept.

Det store spørsmålet for politiet er derfor å finne ut hvor i Stavanger han var den natta Jørgensen forsvant. Det kan et anrop fra den mistenktes telefon si noe om.

I et avhør i 2001 sa mannen at han kanskje ringte en kvinnelig bekjent helgen 23. til 24 september, men forklarte at han ikke husker hva hun het eller når samtalen skal ha funnet sted.

I et avhør i 2013 forklarte han at han ikke husket hvor han var da han prøvde å nå henne på mobilen.

ÅSTEDET: Tina Jørgensen ble funnet her, skjult i en kum ved Bore kirke. Hun ble funnet flere uker etter den siste bekreftede observasjonen. Foto: Carina Johansen / NTB

Politiet har etter det NRK får opplyst, identifisert det utgående anropet. Det skjedde klokka 01.22 på natta. Dette anropet ble ikke besvart.

Tidspunktet for anropet er viktig for politiet. Det skjedde bare minutter før den siste observasjonen av Tina Jørgensen. Ca. klokken 01.30 ble hun sett på vei hjem til leiligheten sin på Grasholmen. Ingen har sett henne i live etter dette.

– All bruk av mobiltelefon, eller andre kommunikasjonsmidler som mistenkte og siktede har hatt i disse sakene er relevante for politiet. Det er spor vi jobber videre med, sier Soma

Sitter på basestasjon-info

NRK vet at den kvinnelige bekjente var i politiavhør i 2013. Et av temaene der var telefonsamtalen på drapsnatta.

Overfor NRK bekrefter den kvinnelige bekjente at det var politiet som kontaktet henne om det ubesvarte anropet.

Politiet vil ikke kommentere det ubesvarte anropet, men sier at mobildata og basestasjoner er noe som undersøkes.

– I Tina-saken er det innhenta basestasjonregisteringer som ligger i saken fra før og er en del av etterforskningsmaterialet vårt, sier Soma.

Som NRK har skrevet tidligere, sitter politiet med en fullstendig oversikt over all telefontrafikk som gikk via sentrale basestasjoner i byen den natta 20-åringen forsvant.

Dette gjelder både basestasjoner i Stavanger sentrum, på det antatte åstedet ved Grasholmen rett utenfor sentrum og ved Bore kirke i Klepp kommune hvor liket ble dumpet.