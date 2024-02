Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Oppsummering: Teledata-ekspert Terje Lilleåsen har analysert mobildataene til Tina Jørgensen, som ble drept i 2000.

Tina Jørgensen ble sist sett på Torget i Stavanger sentrum litt mer enn seks timer etter hun sist brukte mobiltelefonen sin. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Dette kommer fram i en ny podkastepisode som er publisert på Aftenbladet.no, i serien «Døden er en mann».

I podkasten er Terje Lilleåsen i Telia Norge intervjuet. Han har gått gjennom aktiviteten på Tina Jørgensens mobiltelefon i september 2000.

Tina brukte mobiltelefonen sin siste gang klokken 19.13 lørdag 23. september 2000, en samtale som varte i 36 sekunder. Hun var da på et vorspiel nær Stavanger sentrum.

Tinas mobiltelefon, almanakk og veske ble aldri funnet. Politiet gikk i 2000 ut med modeller som viste hvordan Tinas savnede gjenstander så ut. Foto: Alf O. Hansen / Scanpix

Tina Jørgensen ble sist sett på Torget i Stavanger litt mer enn seks timer seinere, rundt klokken 01.30.

Et vitne som kjente Tina så da at hun sto og snakket med en mann utenfor Burger King. Denne mannen har aldri meldt seg for politiet.

Denne natten var det ikke aktivitet på Tinas telefon før klokken 02.56.

Kjæresten til Tina ringte da mobilen hennes første gang, men han oppnådde ikke kontakt.

Telefonen hennes var avslått. Deretter ringte han flere ganger til Tina i nesten et kvarter, uten respons.

– Ikke slått av normalt

Ifølge Terje Lilleåsen gir tallene i oversikten interessant informasjon som tidligere ikke har kommet fram i den snart 24 år gamle drapssaken.

– Jeg kan se at telefonen gikk av nett, og ble utilgjengelig, men den ble ikke slått av på normal måte ved at den ble skrudd av eller gikk tom for strøm, sier Lilleåsen i podkasten.

En av grunnene til at Terje Lilleåsen kan si dette, er en analyse av talldataene i tabellen under:

Tina Jørgensen brukte telefonen siste gang klokken 19.13. Drapsnatten ble hun forsøkt oppringt av kjæresten sin fra klokken 02.56. Foto: Politiet

Til høyre for dato-kolonnen står tidspunktene for når Tina ble forsøkt ringt opp. Tallene helt til høyre i det gule feltet viser kolonnen for lengden på samtalene.

Lilleåsen klarer å få interessant informasjon ut fra tiden det tok før samtalen ble viderekoblet til personsvar.

Av tabellen ser vi at dette tok fire sekunder første gang kjæresten prøvde å ringe Tina klokken 02.56.21.

De neste gangene gikk det også tre eller fire sekunder.

Bare aktive data i 2000

Hadde telefonen vært registrert på nett, altså vært påslått, så ville det tatt rundt 20 sekunder før samtalen ble viderekoblet til personsvar, ifølge Lilleåsen.

Og hadde mobilen vært skrudd av, eller gått tom for strøm, ville den umiddelbart ha blitt viderekoblet, ifølge Lilleåsen.

Med andre ord. Hvis alt var normalt skulle tallene i denne kolonnen vært enten 0 eller cirka 20.

– Hva betyr dette?

– Ut fra mobildataene ser det ut til at Tinas mobiltelefon enten har blitt knust eller kastet i vannet, sier Lilleåsen, ifølge podkasten.

Tina Jørgensen, til venstre, var bare 20 år da hun ble drept av en ukjent gjerningsmann. Her er hun sammen med venninnen Katrine Sønneland. Foto: Privat

Terje Lilleåsen utdyper dette overfor NRK. Han sier at når tallene viser tre-fire sekunder betyr dette at mobiltelefonen har gått av nettet på en unormal måte.

Telefonen rekker ikke å gi beskjed til mobilnettet at den «forsvinner», altså havner i vann, eller ødelegges på andre måter. Mobilnettet prøver to ganger å koble opp telefonen uten å lykkes, og hvert av disse forsøkene tar et par sekunder.

– En annen indikasjon på at Tinas mobil ikke ble slått av normalt, eller gikk tom for strøm, er at telefonen dro med seg lokasjonen til den siste basestasjonen videre i mer enn ett døgn, sier Lilleåsen til NRK.

Han forteller videre at man på denne tiden, mer enn 20 år tilbake i tid, bare kunne spore mobiltelefoner på aktive data. I dag vil også passive data registreres, forflytninger uten at telefonen er i bruk, noe som gir politiet langt bedre kort på hånden.

Politiet: – Interessante opplysninger

Lilleåsen sier at han ikke kan være 100 prosent sikker på konklusjonen, men at dette er en kvalifisert gjetning basert på erfaring fra lignende saker.

Høyst trolig er det Tinas drapsmann som har ødelagt eller fjernet telefonen på denne måten, og det må altså ha skjedd i et tidsspenn på rundt halvannen time før klokken 02.56.

Ifølge Jan-Olav Våge, etterforskningsleder i Rogaland politidistrikt er de nye opplysningene interessante for politiet.

– Nye teorier om tidspunkter er alltid viktig for oss, og dette vil bli tatt med videre i arbeidet, sier Våge til NRK.

For ordens skyld: Det var ikke Tina som ringte fra mobiltelefonen sin om natten selv om det står «Utgå» på samtalene. Dette var oppringninger fra andre som gikk videre til mobilsvareren hennes.

Forfatteren av denne artikkelen ga i 2007 ut kriminaldokumentaren «Da Tina ble drept», dette var før han ble ansatt i NRK. Han har også tilgang til Tina Jørgensens mobildata.