– Har fått nye svar i Birgitte Tengs-saken

Hårene har vært undersøkt i Østerrike, etter at den nye Cold Case-gruppen i Kripos gjenopptok etterforskningen i saken for to år siden.

Testene skal ha gitt politiet grunnlag for å jobbe videre med saken for fullt, skriver avisa.

Politiet vil ikke bekrefte opplysningene i saken, men viser til at de vil gå ut med informasjon i en pressemelding fredag.

I 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept på Karmøy i Rogaland, og saken var den første som ble tatt opp av den ferske Cold Case-enheten til Kripos.

Advokat Arvid Sjødin forsvarer fetteren til Birgitte Tengs. Sjødin vet ikke hva som ligger i de nye funnene.

– Jeg kjenner ikke til disse detaljene. Det eneste jeg vet, er at de har fått resultatene fra Østerrike, og at de skal etterforske dette videre, sier han til NRK.

Sjødin sier saken har vært svært krevende for alle involverte.

– Vi har jobbet for å renvaske fetteren i årevis, og vi har fått det skriftlig. Men for Karmøy-folket har dette vært en verkebyll i årevis.

Advokaten øyner håp om at det endelig kan bli satt et punktum i saken nå.

– Jeg håper nå at saken blir oppklart, sier Sjødin.