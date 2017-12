Partifeller med støtte til Trond Giske

Fredag kveld ble det kjent at nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er sykemeldt. Giske har blitt hardt presset som følge av en rekke avsløringer om at han skal ha oppført seg upassende mot yngre kvinner.

Giske selv har beklaget oppførselen sin, en oppførsel som partileder Jonas Gahr Støre beskriver som kritikkverdig.

– Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg ta på min kappe. Det er min skyld. Det er jeg veldig lei meg for, sa Giske til NRK tidligere denne uken.

Sykemeldingen ble kjent kort tid etter at både lederen for LO, Hans Christian Gabrielsen, og nestlederkollega i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, kommenterte varslene.

Knut Storberget, leder i Hedmark Arbeiderparti, er en nær venn av Giske. I et intervju med Hamar Arbeiderblad beskriver han situasjonen som alvorlig, både for jentene som har varslet inn saker, partiet og for Giske.

– Man slår ikke hånda av en venn som er i hardt vær. Min filosofi er at vennskap virkelig gjelder når livet er vanskelig. Da stikker vi ikke av. Det har jeg ikke tenkt å gjøre, sier han til avisa.

– Det er viktig for partiet å ta vare på dem som har varslet. Vi som står Trond nære som venner må også ta vare på han, sier Storberget til NRK.

Fortsatt tillit til Giske

En av dem som mener Giske fortsatt har tillit, er Arbeiderpartiets fylkesleder i Trøndelag, Karianne Tung.

Fylkeslederen sier hun tar varslene som har kommet svært alvorlig og at den skader partiet.

– De sakene som så langt har kommet frem, har vært behandlet av partiledelsen, og jeg stoler på at de har håndtert og vurdert dette på en korrekt måte. Trond Giske har kommet med en uforbeholden unnskyldning, og synes dette var veldig klokt av ham.

Mange ber nå Trond Giske om å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet, men Arbeiderpartiets fylkesleder i Trøndelag, Karianne Tung, er ikke en av dem. Foto: Solvår Flatås / NRK

– Men er det nok å be om unnskyldning for det han skal ha gjort mot flere kvinner?

– Nei, det er ikke nødvendigvis nok å be om unnskyldning. Han har også selv sagt at han skal gjøre alt han kan for å vise seg tilliten verdig. Det synes jeg er en helt riktig tilnærming, og det tror jeg Trond er innstilt på å gjøre.

Bergens Tidende har vært i kontakt med 13 av 18 fylkesledere i Arbeiderpartiet.

Ifølge avisen ønsker ingen av dem som har svart at nestlederen trekker seg basert på det som har kommet frem. De uttrykker også tillit til at Støre og resten av partiledelsen har håndtert saken rett.