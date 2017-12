– Jeg har ikke lest varslene konkret, jeg kjenner dem bare via media. Det er enhver persons fulle rett å føle at man har blitt krenket, og det er krenkelser som ikke skal forekomme, sier den tidligere stortingsrepresentanten og nå fylkeslederen i Ap.

Likevel finner hun ikke grunn til å mene at nestlederen i Arbeiderpartiet bør trekke seg fra sitt verv.

– De sakene som så langt har kommet frem, har vært behandlet av partiledelsen, og jeg stoler på at de har håndtert og vurdert dette på en korrekt måte. Trond Giske har kommet med en uforbeholden unnskyldning, og synes dette var veldig klokt av ham.

Tror Giske vil vise seg tilliten verdig

Karianne Tung sier varslene skader Arbeiderpartiet, men stoler på at partiledelsen håndterer sakene på en god måte. Foto: Solvår Flatås / NRK

– Men er det nok å be om unnskyldning for det han skal ha gjort mot flere kvinner?

– Nei, det er ikke nødvendigvis nok å be om unnskyldning. Han har også selv sagt at han skal gjøre alt han kan for å vise seg tilliten verdig. Det synes jeg er en helt riktig tilnærming, og det tror jeg Trond er innstilt på å gjøre.

Mange mener dette er en del av en maktkamp, og at de som støtter Giske forsvarer ham, selv når han innrømmer hva han har gjort. Samtidig føler varslere at de ikke blir godt nok ivaretatt.

– Jeg har ingen formening om at noen blir ofret eller sviktet. Jeg stoler på at partiledelsen ivaretar varslerne på en god måte, sier Tung.

– Skader Arbeiderpartiet

Fylkeslederen presiserer at hun tar varslene som har kommet veldig alvorlig.

– Det skader Arbeiderpartiet, og er noe partiet må ta på alvor. Det har også Jonas sagt at han vil gjøre. Han har påpekt en ukultur som han ønsker å gjøre noe med, og det støtter jeg fullt opp om.

– Hva betyr mest for dere nå: Det Trond Giske har gjort, eller at partiet ikke skal lide et nytt nederlag ved at en nestleder trekker seg?

– For oss er det viktig at vi igjen får fokus på politikken, men det kan vi ikke før vi har ordnet opp med ukulturen i egne rekker. Dette oppfatter jeg at partiledelsen tar veldig på alvor. Det har nestlederen også gjort, og det stoler jeg på at man også gjør fremover.

Trond Giske skriver fredag kveld på sin facebookside at han er sykemeldt inntil videre.