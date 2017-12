LO-lederen kritisk til Trond Giske

– Jeg ser med uro og stort alvor på varslene mot nestleder Trond Giske. Slik skal vi ikke ha det i arbeiderbevegelsen. Jeg kjenner ikke innholdet i varslingene til Arbeiderpartiet. Jeg er opptatt av at varslerne blir tatt på alvor og ivaretatt.

Det skriver LO-leder Hans Christian Gabrielsen i en epost til NRK.

LO har tradisjonelt vært oppfattet som en del av Giskes maktbase i Arbeiderpartiet.

Giske la seg flat i beste sendetid

Varslene om at Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske har oppført seg upassende blant annet ved seksuelt å trakassere yngre kvinner har blitt flere etter at Dagens Næringsliv og flere andre norske medier, blant annet NRK, begynte å omtale saken.

Torsdag sendte partiledelsen ut en pressemelding etter et møte der partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng hadde gått gjennom «varsler som er kommet inn til partiet» med Giske.

Varslene omhandlet upassende oppførsel, også av «seksuelt trakasserende art» fra Giske blant annet mot yngre kvinner.

Torsdag la Giske seg flat og beklaget sin egen oppførsel hos NRK:

– Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg ta på min kappe. Det er min skyld. Det er jeg veldig lei meg for, sa Giske til Dagsrevyen torsdag.

Ap-nestlederen ble fredag kveld sykemeldt. På sin Facebook-side fredag skriver han at presset mot han har blitt svært vanskelig å bære. Han har beklaget oppførselen sin offentlig, men på Facebook legger han til:

– Samtidig opplever jeg at det kommer påstander jeg må bestride, fordi det ikke samsvarer med min opplevelse, eller fordi det som presenteres som fakta, ikke stemmer.

Giskes første intervju etter kritikken fra partiledelsen Du trenger javascript for å se video.

Mener Giske burde vurdere sin stilling

Historiene som har kommet fram, har fått flere kvinnepolitikere i Arbeiderpartiet til å gå ut mot Giske.

– Jeg frykter dette kan skade oss, som et likestillingsparti. Kommer det flere historier, noe Giske selv har gitt uttrykk for, blir det svært vanskelig.

– Burde han trekke seg?

– Jeg mener det. Det stilles tydelige krav til ledere og nestledere, spesielt med bevisstheten vi har fått siste tiden, sier kvinnepolitisk ansvarlig i Aust-Agder Vanja Grut til NRK.

Også kvinnepolitisk ansvarlig i Sogn og Fjordane Arbeiderparti sier en kan stille spørsmål ved om Giske allerede burde trukket seg.

Kommentator: – Støre leder et råttent parti

Kommentator Trine Eilertsen i Aftenposten mener Giske burde trukket seg fra vervet som nestleder i Arbeiderpartiet allerede da han la seg flat og beklaget egen oppførsel hos NRK torsdag kveld.

– Det er fascinerende å se Giske si at han regner med det kommer flere historier. Det sier han samtidig uten å trekke seg som nestleder. Det er dypt urovekkende. Skal likestillingspartiet Ap ha en mann som ikke skjønte at dette var et problem før nå? At han ikke trekker seg selv, er ekstremt dårlig dømmekraft, sa hun til NRK fredag morgen.

Så fyrte hun av en bredside mot hele Arbeiderpartiet:

– Dette handler om mer enn bare Trond Giske og hans måte å tilnærme seg yngre kvinner i partiet på. Det fremstår som veldig vanskelig å ha motsetninger i Ap uten at det tolkes inn i en eller annen maktkamp til enhver tid. Det er en usunn kultur som ikke tåler motgang. Jeg synes det er grunnlag for å kalle det en råtten kultur.