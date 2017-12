Hadia Tajik om Giske-varsler: Rystende lesning

Nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet kommenterer fredag ettermiddag bråket rundt Trond Giske på sin offentlige Facebook-side.

Ble kontaktet

På Facebook skriver hun at hun ikke kjenner detaljene i alle varslene som har kommet inn, men at hun har blitt kontaktet av to varslere.



– Dette hadde de allerede formelt levert inn, og de ville selv at jeg skulle kjenne til deres saker. For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver hun.

I innlegget skriver hun at forstår at kvinnene ikke føler seg godt nok ivaretatt av Arbeiderpartiet.

– Slik skal det ikke være. Vi sier det skal være trygt å varsle. Da må vi praktisere det også. Det stilles særlig høye krav til et parti og en arbeidsplass som Arbeiderpartiet, nettopp fordi vi ber om folks tillit til å forandre Norge til det bedre. Da er vi nødt til å starte med oss selv.

Hadia Tajik ønsker ikke å stille til intervju eller kommentere innlegget på Facebook ytterligere i dag, ifølge hennes rådgivere.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen kommenterte fredag også varslene mot Giske.

– Jeg ser med uro og stort alvor på varslene mot nestleder Trond Giske. Slik skal vi ikke ha det i arbeiderbevegelsen. Jeg kjenner ikke innholdet i varslingene til Arbeiderpartiet. Jeg er opptatt av at varslerne blir tatt på alvor og ivaretatt, skriver Gabrielsen i en e-post til NRK.

Giske beklager

Varslene om at Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske har oppført seg upassende blant annet ved seksuelt å trakassere yngre kvinner har blitt flere etter at Dagens Næringsliv og flere andre norske medier, blant annet NRK, begynte å omtale saken.

Torsdag ble kjent at partileder Jonas Gahr Støre har gjort det klart for Trond Giske at han har opptrådt på en kritikkverdig måte.

I et intervju med NRK den samme dagen, beklaget nestlederen oppførselen sin.



– Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg ta på min kappe. Det er min skyld. Det er jeg veldig lei meg for, uttalte Giske.

Ap-nestlederen ble fredag kveld sykemeldt.

På sin Facebook-side fredag skriver han at presset mot han har blitt svært vanskelig å bære. Han har beklaget oppførselen sin offentlig, men på Facebook legger han til:

– Samtidig opplever jeg at det kommer påstander jeg må bestride, fordi det ikke samsvarer med min opplevelse, eller fordi det som presenteres som fakta, ikke stemmer.