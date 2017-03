Ny NRK-måling: Venstre gir Solberg hodebry

De borgerlige partiene mister flertallet på Stortinget i tredje måling på rad. Det viser en måling Norstat har gjort for NRK.

Årsaken er først og fremst at Venstre ligger under sperregrensen (se faktaboks).

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Samtidig faller det Høyre mest av alle sammenlignet med tilsvarende måling i februar.

Det gir klart rødgrønt flertall og flere samarbeidsmuligheter for Arbeiderpartiet dersom dette blir valgresultatet.

Trond Helleland og Høyre faller på ny NRK-måling. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Men til tross for nok en måling bare timer før Høyres landsmøte som viser at borgerlig regjeringsmakt glipper, mener partiets parlamentariske leder Trond Helleland at tallenes tale gir grunn til optimisme.

– Vi ligger generelt høyt på målingene og det er jevnt mellom blokkene. Jeg mener regjeringen har et fantastisk godt utgangspunkt for valgkampen vi har startet på.

– Både dere og rødgrønn side jubler over utgangspunktet. Hvordan henger det sammen?

– Det er små marginer. Venstre ligger veldig nær sperregrensen, det kan fort tippe, og vi har mye å gå på, sier Helleland.

Venstre kan være nøkkelen til regjeringskontoret

Problemet er Venstres nedadgående kurve i målingene etter siste stortingsvalg.

Av 40 målinger NRK har gjort etter valget, har partiet ligget under siste valgresultat i 33. Av disse har 10 vært under sperregrensen, deriblant de tre siste (se tabell under).

Samtidig rømmer tidligere venstrevelgerne partiet. Mindre enn fire av ti som stemte Venstre ved forrige valg opplyser at de vil gjøre det samme også i dette valget.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Hvis velgerne sender Venstre over sperregrensen ligger det an til fortsatt borgerlig flertall, hvis ikke inntar de rødgrønne regjeringskontorene for de neste fire årene.

Sp «takker» Høyre for fremgangen

Marit Arnstad og Senterpartiet har all mulig grunn til å glede seg over meningsmålingene om dagen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Det partiet som stiger mest på målingen er Senterpartiet. De går frem 2,3 prosentpoeng og har en oppslutning på 10,9 prosent. Det er også de som har flest lojale velgere.

Mer enn åtte av ti som stemte Senterpartiet ved forrige valg vil stemme på partiet også i årets valg. Det får parlamentarisk leder Marit Arnstad til å kroe seg.

– Jeg tror dette er et resultat av Høyre og Frps sentralisering, og vår stødige kamp mot den samme, sier Arnstad.

Hun tror årets valg kommer til å handle om regjeringens reformer og kampen for og mot sentralisering. Det har tradisjonelt løftet Senterpartiet både i valg og på meningsmålinger.

Senterpartiet stjeler imidlertid flere stemmer fra Arbeiderpartiet enn fra Høyre. Det tar lederen i Arbeiderpartiet med knusende ro.

– Det bekymrer meg ikke. At den sittende regjering mister flertallet er det viktigste. Vi har samarbeidet og funnet gode løsninger med Senterpartiet før, så dette er et utgangspunkt som er godt for Arbeiderpartiet, sier Jonas Gahr Støre.