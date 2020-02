Hvor mye Ferd skal betale for NRK-tomten og bygningene på Marienlyst, like ved Majorstuen, er ikke klart, men summen er minst 3,75 milliarder kroner.

Den endelige summen blir først klar når reguleringsplanen er ferdig og det dermed blir klart hvor mye Ferd får bygge på tomten.

NRKs tomt på Marienlyst er på 85 mål. Ut fra en pris for tomten på 3,75 milliarder, gir det en kvadratmeterpris på drøyt 44.000 kroner.

– De hadde det totalt sett beste tilbudet. Kontrakten med Ferd gir oss den tiden vi trenger for å finne den best mulige tomta for NRK og et godt økonomisk grunnlag for etablering av et nytt bygg, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

Norges sjuende rikeste

Investeringsselskapet Ferd, som kjøper tomten, er et familieselskap eiet av Johan H. Andresen og hans to døtre.

Andresen er ifølge skattelistene fra september 2019 Norges 7. rikeste med en formue på 33 milliarder kroner.

Johan H. Andresen er eieren av investeringsselskapet Ferd. Nå har selskapet kjøpt opp NRK-tomten. Foto: Johan B. Sættem

Andre store eiendomsaktører som Møller Eiendom, Aspelin Ramm og Solon Eiendom har ifølge Aftenposten tidligere sagt seg interessert i å kjøpe tomten, men nådde ikke opp.

Kaller prosjektet «Lyst»

Ferd har samarbeidet med det kjente arkitektfirmaet Snøhetta om å utvikle tomten.

– Vi er glade, stolte og ydmyke overfor den oppgaven vi nå står overfor, sier styreleder Andresen i en pressemelding.

NRK-bygningene på Marienlyst (innenfor den røde ringen) og områdene rundt. Foto: NRK

Snøhetta har blant annet stått bak operahuset i Bjørvika, ett av tårnene i det nye World Trade Center og biblioteket i Alexandria i Egypt.

De endelige planene er ikke klare, men Ferd har tidligere skrevet at de vil bygge mer enn 1200 boliger. Det skal etter planen være hageparseller og veksthus på takene.

I tillegg skal det være næringseiendommer og et område der det er planlagt kaféer, hotell og møtesteder.

– Vi vil skape en bydel som forener NRKs historie, kunnskapsmiljøene ved Universitetet på Blindern og Oslos behov for å bli en grønnere, mer skapende og inkluderende by. Vi er opptatt av å skape varige verdier både for byen og for området, sier Andresen.

Radiohuset på Marienlyst ble bygget i 1969. Foto: NRK

Kanskje mest spennende i de foreløpige planene er et solcelletak over radiohuset som vil gi hele bygningen et mer moderne preg.

Restriksjoner og fredninger

I tillegg til reguleringsplanene fra kommunene, vil Ferd også møte andre begrensninger når det gjelder hvordan de kan utnytte tomten.

Kringkastingshuset med Store studio, fra 1938–45 og tegnet av Nils Holter, er fredet.

Siden ferdigstillingen av Store Studio i 1950 har bygget vært en institusjon i norsk kringkastingshistorie. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

LES OGSÅ: Dette er fredet

Nils Holter tegnet sammen med Jan Bauck også Fjernsynshuset, som er fra 1969. Det er ikke fredet, men er registrert med bevaringsinteresse.

Uklart når Ferd kan starte

Så langt er det ikke klart når NRK forlater Marienlyst og Ferd kan starte utviklingen av området.

Det er ikke avklart hvor NRKs nye hovedkontor skal ligge. Ambisjonen er å finne og kjøpe en tomt i løpet av 2020.

I desember ble det klart at NRK har fått tilbud om 28 tomter der selskapet kan bygge sitt nye hovedkontor.

I avtalen med Ferd får NRK tid til å gjennomføre prosessen med å finne en ny tomt og bygge et nytt hovedkvarter.

– NRK har en viktig beredskapsrolle og et samfunnsoppdrag som innebærer virksomhet døgnet rundt hele året. Derfor har det vært avgjørende for oss med en kontrakt som er fleksibel og som garanterer at NRK til enhver tid har et operativt hovedkontor. Det har vi fått gjennom avtalen med Ferd, sier Eriksen