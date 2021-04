I går føremiddag sende det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika» med 12 personar ut naudmelding. Åtte personar blei først evakuerte, medan kapteinen og tre av mannskapet blei igjen om bord for å prøva å stabilisera skipet.

Seint måndag kveld mista lastefartøyet motorkrafta, etter at dei siste av mannskapet blei evakuerte.

– Situasjonen er den at fartøyet mista framdrifta på hovudmaskina tidleg i natt, og driv no mot kysten. Samstundes så har fartøyet ganske stor slagside, så det er ein ganske alvorleg status der ute, fortel Hans-Petter Mortensholm, direktør i miljøberedskap Kystverket, til NRK tysdag morgon.

– Veit de kor stor slagsida er?

– Akkurat den informasjonen har eg ikkje no, seier Mortensholm, men seier at situasjonen har blitt forverra og endå meir alvorleg.

Her ankommer redningshelikopteret lasteskipet i nød

Kan utgjera miljøfare

Mortensholm seier at dei er i dialog med eigaren til fartøyet som vil senda dei ein plan på korleis dei vil handtera skipet vidare.

– Det som er viktig er at vi no får gjort tiltak sånn at vi kan hindra at fartøyet vil utgjera miljøfare. Det er det som er vårt fremste fokus, seier han.

– Det er ein risiko for at fartøyet kan kantra og søkka. Fartøyet har jo tungolje om bord og diesel, seier han.

Kystverket er no opptekne av å gjera tiltak slik at risikoen for at oljeprodukt går i sjøen er liten.

Skipet har ca. 350 tonn tungolje og ca. 50 tonn med diesel om bord, opplyser Mortensholm.

Vil senda ut fly

– Det er ikkje enorme mengder, men det er framleis mykje, seier han.

Kystvaktskipet Sortland er reist opp i området, og ligg standby inn mot kysten, i området der som fartøyet driv inn.

– Vi vil nok senda ut flyet vårt i løpet av dagen, samstundes som vi har KV Sortland som er i området.