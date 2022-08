Da et lasteskip fra Nederland ved navn «Eemslift Hendrika» fikk slagside seksti nautiske mil vest for Ålesund den 5. april i fjor, ble det igangsatt en krevende redningsaksjon.

En stund var det fare for at skipet kunne gå på grunn og blant annet flere hundre tonn med olje kunne lekke ut og ha alvorlige følger for dyre- og fugleliv.

I en rapport som nederlandske Dutch Safety Board nå har offentliggjort, kommer det blant annet fram at deler av lasten ikke var riktig sikret eller grundig nok inspisert.

Det stilles også spørsmål ved kapteinens valg av rute med tanke på værforholdene og hvordan kunnskap og oppgaver ble formidlet i forbindelse med mannskapsbytte.

– Vi ser at det er gjort en del feilvurderinger som må sees på fra rederiets side, sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus.

Mannskapet ble berget, men skipet mistet etter hvert motorkraften. Foto: KV Sortland

Direktør for Kystverket, Einar Vik Arset, er enig.

– Generelt kan vi konstatere at det er viktig å ha respekt for norsk vintervær, og at det er uhyre viktig å sikre last.

Det var Sunnmørsposten som omtalte rapporten først.

Unngikk en tryggere rute i frykt for mer papirarbeid

Bare dager før fartøyet satte kursen mot Norge hadde skipet et mannskapsbytte, hvor blant annet kapteinen ble avløst.

Værmeldingene var dårlige, og rederiet rådet derfor den nye kapteinen til å velge en rute innaskjærs – med norsk los – langs norskekysten.

Den 7. april fikk bergingspersonell kontroll på fartøyet og slepte det til Ålesund. Foto: Kystverket

Men selv om værmeldingene ble verre og verre, valgte kapteinen likevel en rute på åpent hav.

Ifølge rapporten, var hans oppfatning at det ville bli mye papirarbeid knyttet til en rute nærmere land med los. Kapteinen hadde også ifølge rapporten hatt mindre gode erfaringer med norske myndigheter tidligere, som bidro til valget av rute.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Det synes kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, er urimelig.

– Når man ser hva som skjedde med fartøyet og hva som kunne bli konsekvensene, så tror jeg den påstanden faller på sin egen urimelighet.

Han hinter til rapporten, som påpeker at man kunne ha gjort andre valg for å gjøre det tryggere for mannskap, miljø og fartøy.

– Det som kan gjøres for å gjøre seilasen tryggest mulig, det skal man gjøre.

Kystdirektør, Einar Vik Arset foran «Eemslift Hendrika» etter skipet ble slept til Ålesund. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Kystverket har ansvar for lostjenesten og papirarbeidet kapteinen ville unngå. Direktør Einar Vik Arset har ikke hørt et slikt argument før.

– Jeg har ikke inntrykk av at næringen har problemer med å rapportere til norske myndigheter. Tvert imot melder næringen at de er fornøyd, sier Vik og legger til:

– Men når det blir framsatt i en rapport er det naturlig å se på det og eventuelt følge opp.

Utilstrekkelig sikret last utløste slagside

I flere dager drev lasteskipet uten motorkraft i bølgene utenfor norskekysten. Foto: CHC

Dekkslasten ble inspisert under kapteinsoverleveringen, men det ble ikke lasten i lasterommet.

Ifølge rapporten skal den nye kapteinen ha stolt på at lasten i lasterommet var tilstrekkelig surret og sikret. Under turen over Norskehavet, løsnet denne lasten og lagde hull i en av ballasttankene.

Lasterommet ble fylt med vann etter at disse thrusterne lagde hull i ballasttanken. Mannskapet prøvde å pumpe ut vannet, men pumpene fungerte ikke som de skulle. I mellomtiden hadde lasten også slått hull i en annen ballasttank.

Skipet kom i ubalanse og fikk en 30-graders slagside. Mannskapet ble beordret til å ta på seg overlevingsdrakter og fartøyet sendte ut nødsignal.

I rapporten har Dutch Safety Board konkludert med at et mer optimalt festesystem ville tålt de sterke naturkreftene som var i sving.

Redningsaksjonen på skipet var krevende. Du trenger javascript for å se video. Redningsaksjonen på skipet var krevende.

– Viktig å ta lærdom

Kystdirektør Einar Vik Arset sier at erfaringen har vært viktig lærdom for Kystverket.

– Det er sjeldent at et fartøy drifter uten mannskap om bord. Det har vi øvd lite på og det må vi øve mer på, sier han.

I ettertid har de også endret rutine knytt til nødsleputstyr, og sett mer på tydeligere og bedre kommunikasjon mellom Kystverket og kommuner når det er fare for oljeutslipp.

I rapporten har rederiet fått anbefalinger om å gjøre endringer i måten de driver på når de skal frakte tung last.

«Eemslift Hendrika» ved kai i Ålesund etter hendelsen. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Sjøfartsdirektoratet gjorde på sin side en kontroll av skipet etter hendelsen, og rapporten fra Nederland er i tråd med det de fant da, sier Aarhus.

Dag Inge Aarhus i direktoratet sier de nå skal lese rapporten grundig og vurdere om det er tydelig brudd på regelverk eller sikkerhetslovgivning som eventuelt kan føre til overtredelsesgebyr.

– Ting kan skje uforutsett, men det er derfor det er så viktig å lærdom fra slike hendelser.

NRK har vært i kontakt med rederiet Amasus, som eier det havarerte skipet. De ønsker ikke å kommentere saken.