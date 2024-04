Alle dei ni personane som var om bord i skyssbåten hamna i sjøen då skyssbåten Toja forliste i Tomrefjorden i mai i fjor.

Ein av dei utan redningsvest.

Etter at båten blei henta opp frå sjøen blei det oppdaga eit større hol i botnen av skroget.

Holet såg ut som ei gammal skade som var forsøkt fiksa, skriv Havarikommisjonen i sin rapport.

– Svært kritisk

I rapporten skriv Havarikommisjonen at det tok under eitt minutt frå båten byrja å ta inn vatn til den sokk.

Vidare skriv dei at det tok opp mot 47 minutt før personane blei redda. Og at sjøtemperaturen berre var på om lag 9–10 grader, kombinert med ein del vind og sjø.

«Noko som var svært kritisk med tanke på overlevingsevne»

Tre av personane var ekstra nedkjølte då dei blei henta opp av sjøen.

Fekk ikkje koordinatar

I rapporten skriv Havarikommisjonen at ein av personane i sjøen klarte å ringe til 113 etter 12 minutt. Koordinatane for kvar dei var blei då kjent for naudetatane.

Denne telefonsamtalen skulle vise seg å mest truleg vere avgjerande for at personane blei funne.

Kritisk informasjon blir nemleg delt munnleg mellom redningsressursane. Dette førte til at livsviktig informasjon ikkje blei delt med alle raskt nok, meiner Havarikommisjonen.