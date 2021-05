Rapport omtalar store innvendige skader på «Eemslift Hendrika»

En thruster (en del av et fremdrifts- og styresystem for skip) forårsaket hull i en ballasttank innvendig (en ballasttank er et rom som rommer vann, som brukes som ballast for å gi et fartøy stabilitet). – Den ene thrusteren har forskjøvet seg og slått hull i lasteromssiden, sånn at det har gått hull i en ballasttank, sier Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. En thruster veier over 60 tonn. Skipet var på veg til Trondheim for å levere flere båter. På vegen tilbake skulle lasteskipet levere seks slike thrustere til Kongsberg Maritime i Ulsteinvik for reparasjon og vedlikehold.

Foto: Sjøfartsdirektoratet