Kvinnesakspolitiker i Ap: Giske kan bidra til å motvirke seksuell trakassering

Mandag bestemte sentralstyret i Ap at det er «naturlig at Trond Giske ikke møter i sentralstyret» når han ikke er nestleder lenger.

På spørsmål til partileder Støre om Giskes retur på Stortinget etter sykemeldinga, sa Støre at det kan være enkelte saker det «er naturlig for ham å ikke gå inn i for fullt».

NATURLIG: – Det kan være saker det er naturlig for ham å ikke gå inn i for fullt, men komiteen behandler politikk for medier og for kultur, områder han har stor erfaring fra, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressekonferanse mandag. Foto: CHRISTIAN KRAKENES

Støre ville ikke utdype hvilke saker det kan være.

Giske ble nylig flytta fra finanskomiteen på Stortinget til familie- og kulturkomiteen, der han skal starte etter endt sykemelding.

Mandag jobba komiteen han skal inn i med et forslag om tiltak mot seksuell trakassering.

– Jeg har en forventning til at en så dreven politiker som Giske enkelt ser hva han skal være med på å behandle eller ikke, sier medlem i familie- og kulturkomiteen Åslaug Sem-Jacobsen (Sp). Foto: Ragne Borge Lysaker

– Det hadde vært ganske spesielt at en som er beskyldt for nettopp seksuell trakassering hadde sittet rundt høringsbordet da, sier komitemedlem Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Leder for Aps kvinnenettverk i Aust-Agder, Vanja Grut, krevde i slutten av desember at Giske måtte trekke seg som nestleder. Hun frykta da at Giskes fortsettelse som nestleder kunne skade Ap som likestillingsparti.

Nå sier hun at Giskes erfaring med prosessen han har vært gjennom, kan brukes til fordel for partiets politikk mot seksuell trakassering.

– Jeg tror de erfaringene han nå har med #MeToo kan brukes til å utvikle en ny politikk for likestilling og likeverd for Ap på Stortinget, sier Grut.

Trettebergstuen: – Jeg ser det uheldige

Grut sier at Giske ikke har tillit akkurat nå, men mener han bør få mulighet til å jobbe også med politiske spørsmål seksuell trakassering når han kommer tilbake i jobb på Stortinget.

– Det kan være at han kan bruke erfaringa han har gjort seg til å få andre menn til å skjønne at dette er noe de må slutte med. Han kan ta med seg erfaringa og bidra til å endre strukturene i samfunnet, der menn med makt tror de kan gjøre alt, sier Grut.

Sem-Jacobsen (Sp) sier at hun synes det vil være rart om Giske ikke skal kunne jobbe med «overordna spørsmål om likestilling og trakassering», men mener Giskes rolle i komitebehandlinga kommer an på den enkelte saken.

Anette Trettebergstuen leder Arbeiderpartiets fraksjon i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Leder for Aps fraksjon i komiteen Giske nå tilhører, Anette Trettebergstuen, sier partiets medlemmer i komiteen jobber sammen om alle saker og om alle felt.

– Jeg ser det uheldige i at Trond nå skal kunne kobles til politiske saker om seksuell trakassering. Men ansvaret for likestillingspolitikken som talsperson er det jeg som har, sier Trettebergstuen til NRK.

Vanlig fraksjonsmedlem

Ifølge Trettebergstuen skal komiteen være ferdig med å behandle det aktuelle forslaget om tiltak mot seksuell trakassering før Giske kommer tilbake på jobb.

– Er det noen saksområder det er problematisk at Giske håndterer etter den siste tids hendelser?

– Jeg forholder meg til at Trond skal inngå som vanlig fraksjonsmedlem. Det ser jeg fram til. Han vil bli gitt ansvar som alle andre fraksjonsmedlemmer. Som komitemedlem er man med på behandling av alle saker, sier Trettebergstuen.

Giske har tidligere avvist å ha begått seksuell trakassering. Hans advokater uttalte torsdag at Giske er sjokkert over behandlinga av denne saken i Ap.

NRK har via Giskes avtroppende rådgiver, Bård Flårønning, spurt om det er saker Giske ikke synes det er naturlig å gå inn i som komitemedlem. Flårønning svarer at Giske fortsatt er sykemeldt og derfor ikke har mulighet til å gi noen kommentar.

Komitelederen: – Det er opp til Ap

TVILER IKKE: – Det er ene og alene Ap sitt ansvar å fordele oppgavene. Jeg har ingen grunn til å tvile på at Ap håndterer dette på en klok og ryddig måte, sier komitemedlem Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Komitemedlem for KrF, Geir Jørgen Bekkevold, sier han ikke anser det som sin oppgave å mene noe om hvilke saker andre kan jobbe med. Frps Morten Wold vil ikke svare på hvorvidt det er saksfelt han mener det er problematisk at Giske håndterer i komiteen.

Leder for familie- og kulturkomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen, sier komiteen ikke kommer til å drøfte hvorvidt det er saker Giske ikke skal jobbe med eller ha ansvar for.

KULTURPOLITIKK: – Han har jo veldig bred erfaring fra kulturpolitikken. Hans erfaringer er noe komiteen kommer til å dra nytte av, sier komiteleder Tone Wilhelmsen Trøen (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg mener det er opp til hvert enkelt parti hvordan de fordeler arbeidsoppgaver og saksområder, sier Trøen og ønsker den tidligere kulturministeren velkommen i komiteen.