På landsstyremøtet skal partiet blant annet diskutere om Giske faktisk sitter, og om han også i fremtiden skal sitte, i partiets sentralstyre.

Flere Ap-kilder NRK har snakket med mener det er helt åpenbart at han ikke kan fortsette. De sier han ble valgt inn i sentralstyret som nestleder, og at plassen hans er knyttet til det vervet.

Anne Marit Mevassvik (Ap) taler partilederen midt imot. Foto: NRK

Andre mener han ikke har mistet sin plass i sentralstyret ennå, og at dette er en posisjon han fortsatt har.

– Trøndelag Ap mener helt klart at Trond Giske fortsatt er medlem av sentralstyret. Dette begrunnet i Aps vedtekter, skriver fylkesleder i Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik i en SMS til NRK.

Trøndelag Ap er Giskes eget fylkeslag.

Frontene hardner før landsstyremøtet

Giskes motstandere rister på hodet over dem som bruker formaliteter i partiets vedtekter for at Giske skal beholde plassen.

– Jeg ser ikke for meg at Trond kan fortsette i sentralstyret. Trekker du deg som nestleder, kan du ikke fortsette, sier en sentral Ap-kilde som sitter i partiets landsstyre til NRK.

Vedkommende har følgende å si om argumentet om formaliteter:

– Det blir teoretisk. La oss ikke gjøre dette vanskeligere enn det er.

Skal diskutere håndteringen av Giske

Det kommer også til å bli en heftig diskusjon på landsstyremøtet om Trond Giske burde fått lengre tid til å svare for seg.

Harald Schjelderup (Ap) har full tillit til Støres behandling av Giske-saken. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Flere uttrykker full tillit til hvordan Ap-leder Jonas Gahr Støre har håndtert saken.

– Jeg har full tillit til Jonas sin håndtering og konklusjon av varslene og ser frem til en god diskusjon i både sentralstyret og landsstyret over helgen. Det virker dog som om noen ikke har fått med seg hva denne saken handler om, inkludert advokatene til Trond Giske. Den handler om en nestleder som selv har erkjent upassende og ubehagelig atferd som ikke er i tråd med Aps verdier. Han har selv truffet den korrekte konklusjonen med å trekke seg, og i flere omganger hatt anledning til å gi sin versjon, sier Harald Schjelderup, sentralstyremedlem fra Hordaland Ap.

Andre mener han burde fått lengre tid. Blant andre nevnte Mevassvik.

– Trond Giske har vært og er sykemeldt. Jeg mener derfor det beste hadde vært om denne prosessen ble fullført først etter at Trond har blitt friskmeldt, skriver Mevassvik i tekstmeldingen til NRK.

Snakker partilederen midt imot

Dermed snakker fylkeslederen sin egen partileder midt imot.

LEDERPartileder Jonas Gahr Støre (Ap) skal forsøke å lose Arbeiderpartiet gjennom konfliktene partiet står i. Foto: Camilla Wernersen / NRK

På Politisk kvarter fredag morgen sa Støre at han reagerer på bildet han mener enkelte forsøker å skape, om at Giske ikke har fått komme med tilsvar.

– Vi har som organisasjon hatt nok kunnskap til å kunne sette punktum for disse varselsakene. Det har vært nødvendig med hensyn til både varslerne og Trond Giske, sa Støre da.

Han sa også at spørsmålet om Giskes eventuelle plass i sentralstyret er «rimelig avklart», med et lite forbehold.

– Når du har trukket deg som nestleder er det jo denne funksjonen du har hatt i sentralstyret. Dette har aldri skjedd hos oss før, så vi får vente med å se hvilke konklusjoner som trekkes på mandag.

Etter det NRK kjenner til kan også sekretariatsleder Hans Kristian Amundsens stilling bli et tema over helgen.

Fredag rykket blant annet klubblederen ved partikontoret, Jan Thore Marthinsen, også ut i Dagbladet og refset stortingsgruppens ansatte for å fremme kritiske synspunkter i mediene fremfor å ta det internt.

Én av dem som har blitt kritisert den siste tiden, er nettopp Amundsen. Ifølge VG skal Anniken Huitfeldt ha sagt at Amundsen «er ferdig» på NHOs årsmiddag tidligere i år.

– Det blir helt sikkert en diskusjon om hans stilling også, men jeg mener det er feil fokus å skylde på ham. Når Trond er ute vil det komme en ny dynamikk i gruppa og partiet, hevder en kilde i landsstyret til NRK.