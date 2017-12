Vanja Grut er kvinnepolitisk ansvarlig i Aust-Agder og støtter partileder Jonas Gahr Støres håndtering av varslene mot nestleder Trond Giske.

Samtidig mener hun det kan være problematisk for partiet om Giske fortsetter.

– Jeg frykter dette kan skade oss, som et likestillingsparti. Kommer det flere historier, noe Giske selv har gitt utrykk for, blir det svært vanskelig.

– Burde han trekke seg?

– Jeg mener det. Det stilles tydelige krav til ledere og nestledere, spesielt med bevisstheten vi har fått siste tiden, sier hun og viser til metoo-kampanjen.

Vanja Grut er dermed på kollisjonskurs med sin egen fylkesleder som torsdag kveld uttrykte at han har full tillit til Trond Giske.

– Jeg har full tillit til Giske. Håndteringen har vært riktig. Vi har visst lite, det har lenge vært lite konkret, og når det nå kom noe mer, tok ledelsen umiddelbart tak i dette. Viser at vi har gode rutiner. Per nå har jeg tillit til Giske som politisk leder, sa Jon Rolf Næss, leder i Arbeiderpartiet i Aust-Agder.

Frykter flere historier

Flere tillitsvalgte i Arbeiderpartiet sier nå fra hva de mener om Trond Giskes stilling i partiet.

TYNNSLITT TILLIT: – En kan jo stille spørsmål ved om Trond Giske burde trukket seg allerede, men kommer det mer, har ikke Trond Giske lenger tillit, sier Siri Sandvik i Sogn og Fjordane Ap. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– En kan jo stille spørsmål ved om Trond Giske burde trukket seg allerede. Nå har han lagt seg helt flat og så får en nå se, men hvis det nå kommer mer, da tenker jeg at han ikke har tillit i organisasjonen. Sånn ser jeg det, sier Siri Sandvik.

Hun er kvinnepolitisk ansvarlig i Sogn og Fjordane Arbeiderparti og overrasket over hva som har kommet frem om nestleder Trond Giske.

Aps kvinnepolitisk ansvarlige i fylket håpet en stund at det ikke ville være så mange, reelle saker som signalene tydet på de siste dagene. Men i går ble varslene om Trond Giske konkrete.

– Jeg ønsker jo å tenke at Arbeiderpartiet er en veldig ryddig organisasjon som skal ta vare på alle, så det som kom frem i går gjør sterkt inntrykk, sier Sandvik.

– Jeg ble rystet

Da meldingen kom fra partikontoret i går om flere saker om seksuell trakassering var den første reaksjonen hennes at hun ble rystet.

– Jeg ble rystet spesielt fordi det er en er av de mest sentrale politikerne og tillitsvalgte i Arbeiderpartiet som skal ha gjort alvorlige ting. Uten at jeg vet akkurat hva det er, så så får jeg inntrykk av at det er ganske alvorlige ting, blant annet å misbruke sin posisjon. Det blir jeg rystet over, sier kvinnepolitisk ansvarlig Siri Sandvik i Sogn og Fjordane Arbeiderparti.

Trist og alvorlig

Eva Hove er kvinnepolitisk ansvarlig i Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal. Hun sier det som har kommet frem om nestleder Trond Giske er trist og alvorlig for partiet.

UANSVARLIG: – Med tanke på "metoo" og debatten den siste tiden, så er det som har kommet frem er vanskelig forenelig med å være nestleder, sier Eva Hove, kvinnepolitisk ansvarlig i Ap i Møre og Romsdal. Foto: Trond Vestre / NRK

Hun reagerer spesielt på at en ungdomspolitiker har sluttet på grunn av uønsket oppmerksomhet fra Giske.

– Det er helt uakseptabelt, dersom det er tilfellet. Det er uansvarlig og slik kan vi ikke ha det, sier hun.

Hove sier hun har tillit til hvordan Støre har håndtert situasjonen det siste døgnet.

– Kan Giske fortsette som nestleder?

– Med tanke på debatten den siste tiden, så er det som har kommet frem er vanskelig forenlig med å være nestleder. Jeg støtter Støres tydelige signal om at Giske har lite å gå på, sier Hove.

Trond Giske har ikke svart på NRKs henvendelser.