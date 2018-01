Aps sentralstyre: – Ikke naturlig at Trond Giske fortsetter i sentralstyret

Mandag avholdt Arbeiderpartiet ekstraordinært sentralstyremøte der ett av temaene var om Trond Giske får beholde plassen sin i partiets sentralstyre.

Sentralstyret har konkludert med at han ikke bør fortsette. I en pressemelding skriver de blant annet:

Trond Giske (Ap) har fått sin dom av sentralstyret. De ser ikke at det er naturlig at han fortsetter som medlem i sentralstyret. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Da Trond Giske allerede har trukket seg som nestleder er det naturlig at Giske ikke møter i sentralstyret ut denne valgperioden».

– Sentralstyret har ikke fullmakt til å avsette personer som er valgt av Landsmøtet, men sentralstyret har gitt utrykk for, i lys av varslingssakene, at det ikke er naturlig at han møter ut denne perioden, sier Støre.

Et fullt og helt sentralstyre stiller seg bak denne vurderingen og konklusjonen i varslingssakene mot Trond Giske, ifølge partilederen.

Dette har Arbeiderpartiets sentralstyre kommet frem til Du trenger javascript for å se video.

Fra vondt til verre til full krig

Det har gått fra splid til strid og full krig internt i Arbeiderpartiet etter stortingsvalget høsten 2017. Ett av stridstemaene har vært håndteringen av varslene om seksuell trakassering mot Trond Giske som har trukket seg fra vervet som nestleder i partiet.

Her stiller sentralstyret seg bak konklusjonen om at Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Et annet stridstema har vært om Trond Giske skal få fortsette som sentralstyremedlem når han nå ikke er nestleder, og når partileder Støre har sagt at han ikke har tillit til Giske.

Nå har altså sentralstyret konkludert med at det ikke er naturlig at Giske får beholde dette vervet.

I pressemeldingen skriver sentralstyret også:

«Sentralstyret ser frem til at Trond Giske etter endt sykmelding gjenopptar sitt politiske arbeid i Stortinget for fullt og ønsker velkommen hans viktige bidrag til partiets arbeid framover».

Samtidig har forholdet mellom partisekretær Kjersti Stenseng og leder for stortingssekretariatet Hans Kristian Amundsen blitt så betent at Stenseng ikke engang har villet sitte i møter der Amundsen er til stede. Derfor valgte Amundsen å trekke seg fra stillingen søndag ettermiddag.

Trond Giskes rådgiver, Bård Flaarønning, svarer at Giske fremdeles er sykmeldt og derfor ikke har mulighet til å kommentere.

Arne Strand: – Maktkamp mellom fløyene

Politisk kommentator Arne Strand i Dagsavisen sier hele saken har utviklet seg til en kamp om posisjoner mellom fløyene i Arbeiderpartiet.

– Etter hvert har det også blitt en maktkamp fordi noen på Giske-fløyen ser på det som et angrep mot noe av det Giske har stått for. Da snakker jeg om de som har stått på den tidligere venstresiden i Ap og at Giske alltid har hatt solid støtte i AUF og Trøndelag, sier Strand.

Han mener dette er slutten på sakene om varslene mot Trond Giske.

– Jeg tror dette er slutten på saken om varslene. Det er en del personer som er veldig såret etter det som har skjedd. Saken er ikke først og fremst politisk i den forstand at det var en konflikt mellom fløyer. Det begynte som en varslersak og ikke som en politisk sak, sier Strand.

Senere i dag skal også landsstyret i Arbeiderpartiet ha ekstraordinært møte.