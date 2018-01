Hussain dømt til ni års fengsel: – Han har rekruttert sårbare sjeler til IS

Borgarting lagmannsrett behandlet i før jul ankesaken der Arslan Ubaydullah Maroof Hussain (32) var tiltalt for blant annet deltakelse og rekruttering til terrororganisasjonen IS.

Hussain nekter straffskyld rekruttering og IS-deltagelse, og sa i lagmannsretten at angret på mye han hadde sagt om terrorgruppa tidligere. 32-åringen har siden pågripelsen sittet i varetekt i Bodø fengsel.

– Vi anker. Hussain er skuffet, selvfølgelig. Han har aldri sett seg selv som en deltaker i IS, og er derfor skuffet over å bli dømt for det, sier medforsvarer Ulrik Sverdrup-Thygeson Jr., som fredag meddelte Hussain dommen i fengselet.

Borgarting lagmannsrett mener Hussain skal dømmes til ni års fengsel for å ha vært medlem av og rekruttert personell til terrorgruppa. Det er aktor i saken, statsadvokat Frederik G. Ranke, fornøyd med.

– Vi er svært tilfreds med at han er dømt i lagmannsretten for samtlige forhold, også for rekruttering av Thom Aleksander Karlsen. Vi mener Hussain har hatt en meget omfattende virksomhet som tilrettelegger, talerør og rekrutterer for IS fra Norge, sier Ranke til NRK.

Ubaydullah Hussain og Thom Alexander Karlsen misjonerer sammen på gata 7. august 2014. Sener dro Karlsen til Syria, der han døde. Foto: FRA «DEN NORSKE ISLAMISTEN» / CURRY FILM/VOLT FILM

Retten: Rekrutterte to

I april i fjor ble den tidligere Profetens Ummah-talsmannen dømt til ni års fengsel for IS-deltakelse og rekruttering av en nå 20 år gammel nordmann i Oslo tingrett. Hussain ble også dømt for flere andre forhold, deriblant for å ved flere tilfeller ha ytt finansiell og materiell støtte til IS. Dette opprettholdes i dommen i lagmannsretten.

Den unge konvertitten avbildet med militært utstyr, bare dager før han forsøkte å reise til Syria. Påtalemyndigheten mener Hussain hjalp den unge mannen med innkjøpene i forkant av turen. Foto: Politiet

I tingretten ble Hussain imidlertid frikjent for å ha rekruttert den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen, som døde i mars 2015, bare måneder etter å ha sluttet seg til IS i Syria.

I den ferske dommen fra Borgarting lagmannsrett kommer det fram at retten mener Hussain også kan dømmes for rekrutteringen av Karlsen.

«Rekrutteringen skjedde med kunnskap om de grufulle handlinger fremmedkrigere i ISIL var med på, og vitende om at faren for å dø selv var stor», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Syria-oppholdet har hatt fatale konsekvenser for flere av dem Hussain har hjulpet. Fire av de åtte mennene Hussain er tiltalt for enten å ha rekruttert eller hjulpet, er drept i kamp for IS.

Statsadvokat Ranke mener Hussain har spilt en viktig rolle for terrororganisasjonen med hovedsete i Irak og Syria, og på mange måter har gjort seg til IS (ISIL) sin «talsperson i Norge».

– Han har tilrettelagt og fasilitert for folk som skal ned, han har rekruttert sårbare sjeler som har reist til Syria for slutte seg til ISIL, han har støttet personer i ISIL med materiell, han har støttet personer i ISIL med penger, og han har hjulpet norske fremmedkrigere med stort og smått. I sum blir dette en svært omfattende virksomhet, sier Ranke.

Støtte til IS-krigere Ekspandér faktaboks I tillegg til rekrutteringen av to personer (20-åringen og Thom Alexander Karlsen), er Hussain også tiltalt for IS-deltakelse gjennom sin støtte til fem fra Norge som sluttet seg til IS. Alle har bakgrunn fra Fredrikstad: Ishaq Ahmed (f. 1991): Ifølge tiltalen kjøpte Hussain stridsutstyr til Ahmed i dagene før Ahmed sammen med Abu Edelbijev reise til Syria 2013. Ahmed ble dømt til åtte års fengsel i 2015.

Ifølge tiltalen kjøpte Hussain stridsutstyr til Ahmed i dagene før Ahmed sammen med Abu Edelbijev reise til Syria 2013. Ahmed ble dømt til åtte års fengsel i 2015. Abu Edelbijev (f. 1991): Ifølge tiltalen overførte Hussain over 20.000 kroner til norsktsjetsjeneren fra april til juni 2014, mens Edelbijev i Tyrkia og Syria. Edelbijev skal ifølge flere kilder ha mistet livet i Syria.

Ifølge tiltalen overførte Hussain over 20.000 kroner til norsktsjetsjeneren fra april til juni 2014, mens Edelbijev i Tyrkia og Syria. Edelbijev skal ifølge flere kilder ha mistet livet i Syria. Adam Magomadov (f. 1992): Hussain er tiltalt for å ha tilrettelagt for reisen til Magomadov i august 2014. Magomadov ble i mars dømt for terrorforbund og IS-deltagelse i lagmannsretten.

Hussain er tiltalt for å ha tilrettelagt for reisen til Magomadov i august 2014. Magomadov ble i mars dømt for terrorforbund og IS-deltagelse i lagmannsretten. Torleif Angel Sanchez Hammer (f. 1991 ): Ifølge titalen tilrettela Hussain for konvertittens reise ved årsskiftet 2013/2014. Hammers situasjon har vært usikker de siste årene.

): Ifølge titalen tilrettela Hussain for konvertittens reise ved årsskiftet 2013/2014. Hammers situasjon har vært usikker de siste årene. Fredrikstad-mann (f. 1989): Ifølge tiltalen tilrettela Hussain for reisen til den kurdiske norskiraneren i september 2014.

Konvertitt pågrepet i Sverige

Den andre konvertitten Hussain er dømt for å ha rekruttert, er en nå 20 år gammel nordmann. Han ble pågrepet etter å ha kjørt til Landvetter flyplass i Sverige med blant andre Hussain sommeren 2015. Fra Sverige skulle den unge mannen ta seg videre inn i Syria ved hjelp av en reiserute han hadde fått av Hussain.

Nordmannen ble dømt til to år og ti måneders fengsel i april i fjor, for å ha forsøkt å bli medlem av IS.

Han anket ikke tingrettsdommen, men vitnet i ankesaken mot Hussain i lagmannsretten. Han avviste da at han hadde blitt rekruttert av Hussain, men forklarte at han møtte 32-åringen tilfeldig på gata og tok kontakt med ham fordi han var kjent gjennom mediene. Etter dette hadde to svært omfattende kontakt.

BESKYLDER HUSSAIN: Mahreen Khan (18) mener storebroren Thom Alexander Karlsen ble rekruttert til IS av Ubaydullah Hussain. Hun vitnet i Oslo tingrett da Hussain stod tiltalt for deltagelse i og rekruttering til terrorgruppa. Du trenger javascript for å se video. BESKYLDER HUSSAIN: Mahreen Khan (18) mener storebroren Thom Alexander Karlsen ble rekruttert til IS av Ubaydullah Hussain. Hun vitnet i Oslo tingrett da Hussain stod tiltalt for deltagelse i og rekruttering til terrorgruppa.

– Færre reiste etter at Hussain ble «blåst»

I dommen mot Hussain heter at ca. 90 fremmedkrigere har reist fra Norge til Syria, hvorav 30 har kommet hjem. I overkant av 20 har blitt drept. De aller fleste fremmedkrigerne fra Norge dro i 2014 og har sluttet seg til ISIL, heter det i dommen.

Statsadvokat Frederik G. Ranke uttalte i ankesaken at det knapt har reist ut nye fremmedkrigere fra Norge etter Hussain skjønte at PST fulgte med på ham.

– Jeg vil si at vi merket det allerede fra tidspunktet NN (20-åringen) ble pågrepet. Da visste Hussain at han var «blåst», og at PST kjente til hans virksomhet. Etter pågripelsen har det vært svært, svært få med bosted i Norge som har reist til Syria.

– Det kan selvsagt også skyldes eksterne forhold, men det at han er satt ut av spill har hatt betydning for norske personers tilslutning til IS, sier Ranke.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at Hussain måtte dømmes til 10 års fengsel i lagmannsretten. Ranke sier det blir opp til Riksadvokaten å vurdere om dommen skal ankes, men understreker at påtalemyndigheten i utgangspunktet er svært fornøyd med dommen.

Statsadvokat Frederik G. Ranke snakker med Hussains forsvarer John Christian Elden i Borgarting lagmannsrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Taktikk for å skape overskrifter

I Hussains forklaring i lagmannsretten kom det også frem at han brukte kontakten med Thom Aleksander Karlsen for å påvirke den yngste nordmannen. I en e-post til den da 17 år gamle nordmannen skriver Hussain at østfoldingen Karlsen var en nær venn, som hadde bestemt seg for å dra til Syria etter nøye studier.

– Det er bare noe vi fant på, egentlig. Det skulle virke som han hadde tenkt seg godt om på forhånd. Det er en måte vi ordla oss på for å få oppmerksomhet, forklarte Hussain.

Han sa også at Profetens Ummah ofte prøvde å bruke mediene for å fremstå større enn de egentlig var.

– Offentlige intervjuer og hva som skjedde innad var forskjellige ting. Men sa ting som ville skape oppmerksomhet og blest. Det var en bevisst taktikk vi brukte for å skape overskrifter, sa Hussain.

Til fradrag i straffen på ni års fengsel, kommer 777 dager i varetekt.