Historien starter i 2012. Ahmed Samsam er med i en kriminell gjeng. Han har flere dommer på seg. For vold, trusler, våpenbesittelse, narkotikabruk- og besittelse og brudd på veitrafikkloven.

VOLLMOSE: Drabantbyen Vollmose utenfor Odense er kjent for ungdomskriminalitet og vold. Flere blokker er revet nå, i et forsøk på å bremse segregasjonen (personene på bidet har ingen tilknytning til Ahmed Samsam-saken). Foto: Ernst van Norde / NTB

Han er på dette tidspunktet 22 år gammel. Født i Danmark i 1989 av syriske foreldre som flyktet fra Hafez al-Assads regime. De bor i Vollmose, en drabantby utenfor Odense som er velkjent i Danmark for å være et utsatt område med utenforskap, aktivt voldsmiljø, segregasjon og narkotikahandel.

Det er dette miljøet han vil ut av, forteller Samsam til NRKs danske søsterkanal DR når deres midtøstenkorrespondent møter ham i Syria samme år.

– Jeg gadd ikke mer. Jeg har hatt en kriminell løpebane i åtte–ni år, forteller han i intervjuet med DR. Han snakker helt åpent at han deltok i borgerkrigen i Syria på opprørernes side. Han var i landet to–tre måneder og var tilknyttet en lokal milits, «Kata'ib al-Iman», eller «Troens brigade», som opererte nær familiens hjemby Hama.

FORGJENGER: Ahmed Samsams familie flyktet fra Hafez al-Assads (bildet) regime i Syria på midten av 80-tallet og bosatte seg i Danmark. Foto: SANA / AFP

Hevder han ble vervet som spion

Etter hjemkomst fra Syria i 2012 begynner ting å skje.

Og det er her mye av stridens kjerne står. Ifølge Samsam ble han da kontaktet av agenter fra PET.

Samsam hevder at han ble vervet som agent for PET. Dette er opplysninger DR skriver at de har fått bekreftet.

Samsam skal ha tatt litt betenkningstid, men landet på at han ville ta oppdraget, fordi han trodde det kunne bidra til å forhindre terrorangrep i Danmark. Han skulle samle så mye informasjon han kunne om dansker som reiste til Syria for å tilslutte seg IS.

INTERVJUET: DRs korrespondent i Midtøsten, Puk Damsgård intervjuer Ahmed Samsam i Syria i 2012 Foto: DR

Etter den første turen får han utbetalt 20.000 danske kroner. Dette har Samsam dokumentasjon på. Overførselen er signert av en «Jesper Madsen». Hvem denne personen er, eller om det er et falskt navn, vites ikke. Men det er påført et gyldig dansk passnummer på overførselen også.

Dette dokumentet ble senere lagt frem for retten i Spania, men tillegges liten verdi i rettssaken.

Satte Samsam på «terrorliste»

Samsam skal senere ha blitt overflyttet til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og får dem som oppdragsgiver. Han gjør totalt ytterligere tre reiser til Syria, men da FE ifølge Samsam ber ham reise ned og tilslutte seg IS, mener han det er for risikabelt og nekter å reise.

Gjennom denne perioden skriver PET i sine trusselvurderinger flere ganger at hjemvendte syriakrigere utgjør den største faren for dansk sikkerhet.

Nettopp derfor setter PET ham på en liste som «potensiell terrorist». Han flagges dermed som en mulig sikkerhetstrussel i det europeiske politisystemet SIS (Schengen Information System), skriver avisen Berlingske. Det var de som først skrev om Samsams påståtte agentoppdrag for etterretningstjenesten.

Opplysningene om at han var på listen er også bekreftet av spansk politi. Ifølge DRs opplysninger blir han satt på listen av ansatte i PET som ikke kjenner til avtalen han angivelig har med etterretningstjenesten.

Dro på ferie før fengselssoning

For etter å ha nektet å utføre flere oppdrag for FE, reiser ikke Samsam på flere turer til Syria. Han går isteden tilbake til sitt gamle kriminelle miljø. Mens han venter på å avsone en dom i 2017, beslutter han seg for å besøke broen sin i Spania. Igjen er begrunnelsen at han vil bort fra det kriminelle miljøet.

Det Samsam ikke vet, er at spansk politi følger omtrent hver eneste steg han tar på spansk jord.

Ifølge en dokumentarserie på DR, «Agent Samsam», synes politiet brødrene og deres venner oppfører seg mistenkelig. De skifter hotell flere ganger, viser interesse for våpen og røyker hasj. Ahmed Samsam står også på listen over potensielle terrorister i Schengen-området. Etter en ukes tid går de til pågripelse.

ISLAMSK STAT: En IS-kriger holder flagget terrororganisasjonen bruker. Det var disse dansk etterregning ifølge Ahmed Samsam ville han skulle tilslutte seg. Han sa nei, men ble likevel dømt i Spania for terrormedvirkning. Foto: Reuters

På Samsams telefon finner de blant annet bilder av ham bærende på våpen. Det er bilder med IS-flagget i bakgrunnen og propagandavideoer fra Islamsk stat.

Da Samsam forteller at han har vært agent for danske etterretningstjenester, undersøker spansk politi dette. Men ifølge DRs opplysninger svarer verken PET eller FE bekreftende på hvorvidt han er det.

Rettssaken i Spania ender med at Samsam dømmes til åtte års fengsel for medvirkning i terrororganisasjonen IS i 2018. I 2020 får han bli overflyttet til et dansk fengsel, og straffen reduseres til seks år. Samsam er altså en fri mann om noen måneder.

Likevel kjemper han innbitt for å bli renvasket.

I RETTEN: Samsam fikk blant annet ikke dansk tolk under rettssaken, men måtte snakke engelsk. Danske PET og FE ville ikke bekrefte at han hadde gjort oppdrag for dem. Foto: AFP

10.000 kroner – fra hvem?

Et av hans sterkeste vitnesbyrd er historien om hjemkomsten til Danmark i desember 2020.

Han forteller at han ble møtt av ansatte i Forsvarets Efterretningstjeneste på flyplassen i København. Han tror på dette tidspunktet at han snart er en fri mann. Men det drøyer. I september året etter får han besøk av to personer i Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Dokumenter fra Kriminalforsorgen som omhandler besøket bekrefter Samsams opplysninger. Han mottar 10.000 kroner i kontanter – i blå 500-kronesedler. Ifølge flere kilder er disse personene fra Forsvarets Efterretningstjeneste, skriver DR.

Knallhard dom i Spania

I den pågående rettssaken har statens advokat, som representerer PET og FE lagt frem en rekke bilag fra den spanske dommen. Her vises videoklipp som omhandler Islamsk stat og samtalelogger på sosiale medier. Her har Samsam pratet med ukjente personer og temaet har ofte vært IS.

Det blir også pekt på at Samsam hadde en Youtube-kanal hvor han, ifølge dommen i Spania, delte voldelig materiale.



Naturlig nok tok ikke retten i Spania stilling til om dette kan ha vært metoder for å få informasjon fra andre dansker i Syria på det tidspunktet.



Og der står saken nå. Samsam har ingen dokumentasjon som entydig beviser at han faktisk arbeidet for PET og FE. Og de danske sikkerhets- og etterretningsmyndighetene er tause.

De har ikke villet kommentere saken, ei heller Ahmed Samsams uttalelser. Og de har heller ikke måttet vitne.

Det samme svarer det danske justisdepartementet og forsvarsdepartementet.

Fredag 8. september avsluttes den sivile rettssaken i Østre Landsræt i København. En kjennelse er ventet kort tid etterpå.