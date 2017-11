20-åring prøvde å dra til Syria: – Jeg ble ikke rekruttert av Hussain

Arslan Ubaydullah Maroof Hussain (32) ble dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett i april i år. Han er den første i Norge som er dømt for å ha rekruttert et medlem til en terrororganisasjon, men nekter straffskyld.

Mannen Hussain er dømt for å ha rekruttert er en 20 år gammel konvertitt, som ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg sommeren 2015. 20-åringen ble dømt til to år og ti måneder i fengsel for forsøk på å slutte seg til IS.

For påtalemyndighetens del er det helt sentralt å bevise at Hussain var et avgjørende element i prosessen som førte til at 20-åringen i 2015 ble pågrepet på vei til det krigsherjede landet.

– Oppfordret ikke

Det forsøker 20-åringen å avkrefte i retten. Han forteller at han tok kontakt med Hussain etter å ha dratt kjensel på den profilerte islamisten på gata i mars 2015.

– Han hadde forståelse for mitt ønske om å reise ned, men han var ikke oppfordrende på noe vis, eller sa at det var bra at jeg skulle reise, sier 20-åringen i retten.

Han er samtidig tydelig på at Hussain hadde en annen reaksjon enn venner og familie, som påpekte hvor farlig det var å dra til det krigsherjede landet.

– Jeg var vant til å bli kritisert for det ønsket, siden mange er av den oppfatning at det ikke er lurt. Men målet mitt var ikke å ha et lengst mulig liv, jeg ville hjelpe muslimer.

20-åringen sier han allerede før det første møtet med Hussain, var svært ivrig etter å komme seg til Syria.

– Jeg var sikkert desperat etter å få noen form for kontakt, som kunne sikre en avreise. På det tidspunktet hadde PST tatt passet mitt, men jeg visste jeg sannsynligvis fikk det tilbake når jeg ble 18 år, sier mannen som bare var 17 år gammel da han møtte Hussain første gang.

Konverterte på ungdomsskolen

20-åringen, som ikke ønsker å snakke med pressen, ble prøveløslatt rett etter domsavsigelsen i april, etter å ha sittet 674 dager i varetekt. Han anket ikke dommen og er altså ikke tiltalt i ankesaken, og inntar vitneboksen i lagmannsretten iført bukse og hettegenser.

Den norske 20-åringen sier i retten at han konverterte til islam allerede da han gikk på ungdomsskolen. I retten forklarer han at han hadde flere muslimske venner, og at «religion var et av favorittfagene på skolen».

Konverteringen ble ledsaget av et ønske om å hjelpe muslimer «som ble utsatt for urettferdighet». Samtidig ble han stadig mer opptatt av situasjonen i Syria i 2014.

– Det var mange steder hvor muslimer ble slaktet som følge av dronekrig og invasjoner, men jeg ble spesielt nedstemt av dette med Syria. Her var det et muslimsk regime som undertrykket andre muslimer.

Statsadvokat Frederik G. Ranke anket også dommen mot Hussain, fordi han ble frifunnet for rekruttering av den norske konvertitten Thom Alexander Karlsen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kontakt med annen Syria-farer

På spørsmål om hvorfor han ikke dro til Syria allerede i 2014, svarer 20-åringen at det da først og fremst var praktiske ting som stod i veien.

Gjennom rettssakene har det kommet frem at 20-åringen allerede før møtet med Hussain prøvde å få kontakt med en bekjent med tsjetsjensk bakgrunn i Norge, som hadde vært i Syria tidligere.

Mannen skal ha vært tilknyttet en gruppe som på det tidspunktet ikke var stod terrorlistene som legges til grunn i norske domstoler.

– For meg var det et poeng å være med en gruppe som ikke var terrorlistet, hevder 20-åringen i retten.

Ubaydullah Hussain poserer med den norske konvertitten han er tiltalt for å ha rekruttert til IS. Den nå 20 år gamle mannen er dømt for å ha forsøkt å bli med i terrororganisasjonen, og har ikke anket sin dom. Bildet er fra dokumentaren «Den norske islamisten», som ble vist på NRK i vår. Foto: FRA «DEN NORSKE ISLAMISTEN» / CURRY FILM/VOLT FILM

– Kanskje jeg ble påvirket

Påtalemyndigheten og Oslo tingrett mener imidlertid Hussain brukte sine IS-kontakter, slik at 20-åringen kunne slutte seg til terrororganisasjonen. 20-åringen hevder i lagmannsretten at han ikke ble påvirket til å sympatisere med IS gjennom kontakten med Hussain.

Han blir da konfrontert med uttalelser han har kommet med i avhør etter pågripelsen, om at stemningen i Profetens Ummah-miljøet var at man «ikke så på IS som en terrororganisasjon».

– Kanskje jeg ble påvirket, i den forstand at jeg lærte mer, og valgte å lytte til det som ble sagt. Men aksepten ble ikke større enn den jeg hadde fra før.

– Jeg tok ikke kontakt fordi jeg ville bli med IS, jeg ville bare ha råd om hvordan jeg kunne ta meg videre fra Tyrkia. Jeg vet at det er personer som har vært i kontakt med Ubaydullah som har endt opp i IS, men jeg tenker det er deres eget valg.

Ubaydullah Hussain Ekspandér faktaboks Født i august 1985. Fullt navn er Arslan Ubaydullah Maroof Hussain.

Tidligere talsperson for den islamistiske gruppa Profetens Ummah.

Ble i februar 2014 dømt i Oslo tingrett til 120 dagers fengsel for trusler.

Har også vært tiltalt for oppfordring til terror etter å ha hyllet terrorhandlinger på Facebook, men ble frikjent for dette i tingretten og senere i Borgarting lagmannsrett.

Hussain ble tirsdag 4. april dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett for terrorrekruttering.

Tiltalen gjaldt medlemskap i og terrorrekruttering til IS. Det er første gang noen har vært tiltalt i Norge etter denne paragrafen. En 20 år gammel mann Hussain er funnet skyldig i å ha vervet, ble dømt til to år og ti måneders fengsel.

Ubaydullah Hussain anket Oslo tingretts dom på ni års fengsel. 20-åringen som var medtiltalt i samme sak vedtok dommen.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett er berammet til midten av desember. Kilde: NTB/NRK

Dette bildet ble tatt fire dager før den nå 20 år gamle mannen ble pågrepet av politiet på Landvetter flyplass. Foto: Politiet

– Klarte det ikke med min hjelp

Det er tidligere kjent at Hussain og den norske konvertitten hadde svært tett kontakt i tiden før det mislykkede utreiseforsøket.

Hussain hjalp blant annet hjalp den norske konvertitten med å skaffe utstyr som skulle brukes på turen, samt en mobiltelefon. Flybillettene ble bestilt med en av Profetens Ummahs epostadresser.

Deler av prosessen ble dokumentert på film i Brennpunkt-dokumentaren «Den norske Islamisten». PST hadde da hatt en skjult etterforskning mot Hussain over en lengre periode – og avlyttet blant annet telefonen hans.

Da 20-åringen ble pågrepet på Landvetter flyplass i august 2015, var det etter å ha blitt kjørt til Sverige i en bil eid av filmselskapet til Ulrik Imtiaz Rolfsen.

Med i bilen var blant andre filmskaper Adel Khan Farooq og Hussain selv.

Hussain nektet straffskyld for å ha rekruttert 20-åringen til IS. Tidligere i ankesaken fikk Hussain spørsmål fra aktor om den unge mannen hadde klart å komme seg til Syria, uten Hussains hjelp.

Hussain snudde da spørsmålet på hodet.

– Nå klarte han jo ikke å komme seg til Syria med min hjelp, så kanskje hadde det gått bedre uten.