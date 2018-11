Mohammad dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot Raja

Mohammad var tiltalt for trusler, etter å ha sendt flere SMS-er til Raja i september 2016.

I meldingene skriver den profilerte islamisten blant annet at stortingspolitikeren er «et skittent svin», som burde brenne i helvete.

En video Mohammad la ut på Youtube om Raja etter at saken ble kjent i mediene er også en del av tiltalegrunnlaget. I videoen kommer Mohammad med en vurdering av hva som skal skje med Raja. I videoen sier Mohammad blant annet at «en fatwa ikke er nødvendig».

Seniorforsker Thomas Hegghammer ved Senter for ekstremismeforskning sa i retten at uttalelsene var en legitimering av islamistisk motivert vold mot Raja.

– Det er en ikke en trussel i betydningen «jeg skal drepe deg». Det betyr noe i retning av «det er greit å drepe deg», innenfor vår religion, sa Hegghammer i retten.

Mohammad befant seg etter alt å dømme i Marokko da rettssaken egentlig skulle ha startet i oktober. Påtalemyndigheten mener han hadde rømt landet, for å slippe å møte i retten.

Rettssaken ble derfor utsatt til 13. november. Kvelden før inngikk Mohammad en avtale med PST, og lot seg pågripe morgenen før rettssaken startet. Han ble også varetektsfengslet, for å sikre at han faktisk møtte opp i rettssaken.

I retten sa Mohammad at han ikke hadde ment å true Raja. Han sa samtidig at han ville «irettesette» Venstre-politikeren for uttalelser han hadde kommet med om nikab og hijab. Raja sa på sin side at han ble svært skremt av Mohammads uttalelser, særlig i Youtube-videoen.

– Den videoen er en regelrett trussel. Det er ingen andre måte å tolke det på. Mohammad sier at muslimer må bli sinte og reagere, at man ikke trenger en fatwa, og at sånne som meg må straffes, sa Raja i sin forklaring.